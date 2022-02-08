Чи вистачить Україні газу до кінця зими. Надія на Словаччину та м'яку погоду

Скільки природного газу наразі є в українських підземних сховищах, чи потрібно його імпортувати і чи буде тепло в домівках у лютому та березні.

Газу в Україні достатньо, а власний видобуток зростатиме. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час години запитань до уряду в парламенті 28 січня. Він повідомив, що в газосховищах України приблизно 11 млрд куб. м газу. Завдяки власному видобутку Нафтогаз планує отримати ще 3,3 млрд куб. м в I кварталі поточного року. Є плани отримати газ за імпортними контрактами, зокрема з Угорщини.

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"З 1 січня 2022 року ми підвищили гарантовані потужності для збільшення імпорту газу в Україну майже на 30%. Тепер їхній загальний обсяг складає майже 35 млн куб. м на добу", — зазначив Шмигаль. І додав: довгострокова мета, яка закріплена в Національній економічній стратегії до 2030 року, — забезпечення 100% потреби України в природному газі за рахунок власного видобутку.

Уже на початку лютого голова держкомпанії Оператор ГТС України Сергій Макогон повідомив, що Україна та Словаччина домовилися про тестове збільшення гарантованих потужностей для фізичного імпорту природного газу з Європи до 42 млн куб. м на добу.

Фокус з'ясував, скільки газу є в країні та чи немає наразі ризиків для стабільного проходження опалювального сезону.

Газосховища України: скільки газу ми маємо?

Станом на кінець жовтня 2021 року в газосховищах України було 18,2 млрд куб. м газу, наприкінці грудня — 13,7 млрд куб. м. За місяць — на початок лютого — кількість газу в ПСГ країни скоротилась до 11 млрд куб. м.

"Системно газу достатньо на цей сезон, великих проблем у цій сфері я не очікую", — повідомляє Фокусу Олександр Харченко, директор Центру досліджень енергетики. З ним погоджується Андріан Прокіп, експерт із питань енергетики Українського інституту майбутнього.

"Зважаючи на погодний режим, якщо масово газ не піде на виробництво електроенергії, загроз немає. За рахунок теплої погоди восени ми зекономили 1,5 млрд куб. м. Звичайно, все залежить від того, яка буде погода в лютому, але базовий сценарій зараз — проблем бути не повинно", — каже Прокіп.

Поки що ситуація стабільна. Але завдання стоїть — шукати та купувати газ для закачування на наступний сезон директор ExPro Consulting Геннадій Кобаль

До речі, наприкінці січня 2021 року в газосховищах було 23,7 млрд куб. м. Експерти кажуть, що тоді закачали аж занадто багато, проте в умовах низьких цін на газ у 2020 році це було адекватно ситуації. До того ж до ПСГ закачували газ іноземні компанії. Наприклад, у вересні 2020-го вартість природного газу на спотовому ринку нідерландського хабу TTF була приблизно $150 за 1 тис. куб. м. А 28 січня 2022 року вартість 1 тис. куб. м на тій же біржі становила $1,08 тис.

Ризик — погода. Великі морози можуть розбалансувати систему

"Зараз газу в ПСГ достатньо для проходження опалювального сезону, тому що ми бачимо прогноз погоди, ми бачимо споживання, а воно цього року низьке, зима відносно тепла, споживачі економлять газ або відмовляються його використовувати. При середньому добовому відборі 85 млн куб. м у лютому використаємо максимум 2,5 млрд куб. м. Поки що ситуація стабільна. Але завдання стоїть — шукати та купувати газ для закачування на наступний сезон", — коментує Геннадій Кобаль, директор ExPro Consulting.

[ + – ] Динаміка запасів природного газу в ПСГ України Фото: Людмила Лисак (інфографіка)

Він попереджає: великі морози (до -15–20°C) можуть розбалансувати систему, адже швидкість відбору газу зі сховищ залежить від його загального обсягу в ПСГ.

"Коли запаси в сховищах знижуються, а температура низька і споживання зростає, то ми не можемо піднімати з підземки великі обсяги газу. Коли в ПСГ є 16 млрд куб. м, то щодоби можемо піднімати зі сховищ 140 млн кубометрів, а якщо в ПСГ 11 млрд куб. м, то й 100 млн не зможемо підняти", — пояснює експерт.

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Співзасновник Фонду енергетичних стратегій Юрій Корольчук упевнений, що 11 млрд куб. м у ПСГ замало для безпечного проходження опалювального сезону. Проте Денис Саква, аналітик енергетичного сектору Dragon Capital, наголошує, що все залежить від того, будуть морози чи ні. Якщо так, то необхідно буде терміново підключити імпортні поставки.

"У холодні дні споживання швидко зростає. У нас є три джерела для задоволення попиту на газ: внутрішнє виробництво, підйом газу зі сховищ та імпорт. Зараз імпорту немає, тож залишаються лише два джерела", — зазначив Саква.

Імпорт та економія: "Газ із Росії уже років шість не купуємо"

Одне з важливих джерел блакитного палива в Україні — імпорт. Раніше Нафтогаз постійно постачав газ із європейського напрямку — Словаччини, Польщі, Угорщини. Минулого року, за словами голови Нафтогазу Юрія Вітренка, компанія імпортувала 2,5 млрд куб. м газу на 42 млрд грн. Зараз в уряді також розглядають варіанти майбутніх імпортних поставок. Звичайно, із країн Євросоюзу, а не з РФ.

"Ми вже років шість у Росії газ не купуємо, думаю, треба берегти ту модель, доцільнішим є імпорт із Польщі. Словаччина свого газу не має, а Польща має, вони добудовують газопровід із Норвегії, 10 млрд кубометрів газу зможуть постачати з Норвегії", — розповідає Геннадій Кобаль.

В українських ПСГ достатньо газу для опалю­вального сезону. Але за умови, що не вдарять морози -15°C і нижче

На думку Юрія Корольчука, імпортувати потрібно вже, а не чекати, поки виникнуть проблеми.

"Якби ми купували хоча б по 1 млрд куб. м щомісяця з листопада по березень, то взагалі не виникло б питань. Так завжди й було. А зараз треба купити хоча б 2 млрд кубометрів. А вони вичікують, робитимуть так, коли криза нагряне", — каже експерт.

З іншого боку, зараз ціна палива на ринку несприятлива, складно знайти великі обсяги для імпорту.

"Наша надія — Словаччина, хоча гарантовані потужності маємо з Угорщини. Складно знайти газ, мало пропозицій, а будь-які великі обсяги купівлі підвищують на ринку ціну. Ситуація непроста", — зазначає Денис Саква.

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Корольчук називає ще одну проблему. Він вважає, що в України немає грошей для купівлі газу.

"Ціна висока, а в ЄС ніхто особливо не хоче продавати. Чекають на середину березня, коли буде зрозуміло, пройшли цей сезон чи ні", — пояснює експерт. У такій ситуації йдеться про відновлення в країні соціального проєкту з кодовою назвою "прикрути", коли всі користувачі природного газу зменшують споживання заради спільної мети — попередження можливої кризи.

Тобто один із нагальних кроків, окрім планування імпорту, — це масова газова економія.

"Зараз оптимально було б вийти до людей і сказати, що ситуація напружена, знижуйте споживання. Розпочати роботу з населенням. Але в нас усі хочуть купатися "в теплій ванні", — підкреслює Денис Саква.