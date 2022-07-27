Долг подождет: почему правительство решило, что госкомпании не должны выплачивать свои долги

Госкомпания "Нафтогаз" допустила дефолт по еврооблигациям, а в правительстве говорят — "Укрэнерго" и "Укравтодор" также не будут в этом году делать погашения по задолженности перед кредиторами.

Во время войны обслуживание и погашение выпусков ценных бумаг госкомпаниями не имеет смысла, говорят опрошенные Фокусом эксперты. Как и "Нафтогаз", который не выплатил по евробондам $335 млн. и $45 млн., другие госкомпании, скорее всего, также будут добиваться от кредиторов отсрочки по выплатам. Об этом говорится в статье Фокуса "Дефолт "Нафтогаза". Почему не платить по долгам во время войны не страшно".

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Напомним, как уже писал Фокус, сейчас правительство и Минфин ведут активные переговоры с кредиторами об отсрочке в выплате платежей по госдолгу на сентябрь 2023 года с возможностью продления отсрочки еще на один год.

Важно

Дефолт "Нафтогаза". Почему не платить по долгам во время войны не страшно

26 июля 2022 года истек срок выплат НАК "Нафтогаз" держателям еврооблигаций. Кабмин не предоставил должностным лицам "Нафтогаза" разрешения выполнить обязательства перед держателями еврооблигаций по осуществлению необходимых платежей для уплаты основной суммы и процентов (по выпуску 2022) и процентов (по выпуску 2024 года). То есть, правительство пошло на дефолт по еврооблигациям НАК "Нафтогаз Украины".

Опрошенные Фокусом эксперты не ожидают негативных последствий от дефолта "Нафтогаза".

"Я не думаю, что в этой ситуации могут быть какие-то негативные последствия для компании в случае дефолта, как показывает практика, а тем более ввиду войны. Хотя, конечно, менеджмент "Нафтогаза" будет придумывать разные сказки и пугать всех вокруг рисками, которых пока просто не существует в фактической реальности", — уверен аналитик финансовых рынков Иван Угляница.

Он уверен, что в итоге дефолт по евробондам "Нафтогаза" никак не повлияет на Украину на внешних рынках, поскольку с началом войны их просто нет для Украины.

Премьер-министр Денис Шмыгаль недавно сообщил, что Украина попросила инвесторов компаний "Укрэнерго" и "Укравтодор" отсрочить выплату долгов по еврооблигациям на 2023 год.

Тем временем компания "Нафтогаз", у которой 26 июля наступил срок для выплаты долга по еврооблигациям, надеется на успех в переговорах о реструктуризации долга — там сегодня сообщили, что компания безотлагательно предложит держателям еврооблигаций соглашение на отсрочку выплат в соответствии с условиями, определенными правительством в распоряжении КМУ №625-р от 21.07.2022. "Этот процесс должен быть частью совместных действий правительства и других государственных компаний по предложению аналогичных условий отсрочки выплат по еврооблигациям. "Нафтогаз" работает со всеми заинтересованными сторонами, чтобы получить согласие держателей еврооблигаций", — отметили в НАК "Нафтогаз".

Важно

Деньги для армии. Как Украина договаривается об отсрочке в выплате миллиардных долгов

Как сообщалось, за несколько дней до дефолта компания "Нафтогаз" обращалась к правительству и сообщал, что на счетах предприятия достаточно средств для осуществления выплаты по еврооблигациям.

Ранее эксперты объяснили Фокусу, что дефолт "Нафтогаза" негативно отразится на возможности компании привлекать заемное финансирование.