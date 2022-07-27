Борг зачекає: чому уряд вирішив, що держкомпанії не повинні сплачувати свої борги

Держкомпанія "Нафтогаз" допустила дефолт щодо єврооблігацій, а в уряді кажуть — "Укренерго" та "Укравтодор" також цього року не робитимуть погашення із заборгованості перед кредиторами.

Під час війни обслуговування та погашення випусків цінних паперів держкомпаніями немає сенсу, кажуть опитані Фокусом експерти. Як і "Нафтогаз", який не виплатив по євробондах $335 млн і $45 млн, інші держкомпанії, найімовірніше, також вимагатимуть від кредиторів відстрочки з виплат. Про це йдеться у статті Фокусу "Дефолт "Нафтогазу". Чому не платити за боргами під час війни не страшно".

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Нагадаємо, як уже писав Фокус, зараз уряд та Мінфін ведуть активні переговори з кредиторами про відстрочку у виплаті платежів за держборгом на вересень 2023 року з можливістю продовження відстрочки ще на один рік.

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Дефолт "Нафтогазу". Чому не платити за боргами під час війни не страшно

26 липня 2022 року закінчився термін виплат НАК "Нафтогаз" власникам єврооблігацій. Кабмін не надав посадовим особам "Нафтогазу" дозволу виконати зобов'язання перед власниками єврооблігацій щодо здійснення необхідних платежів для сплати основної суми та відсотків (за випуском 2022) та відсотків (за випуском 2024 року). Тобто уряд пішов на дефолт щодо єврооблігацій НАК "Нафтогаз України".

Опитані Фокусом експерти не очікують на негативні наслідки від дефолту "Нафтогазу".

"Я не думаю, що в цій ситуації можуть бути якісь негативні наслідки для компанії у разі дефолту, як показує практика, а тим більше через війну. Хоча, звичайно, менеджмент "Нафтогазу" придумуватиме різні казки й лякатиме всіх навколо ризиками, яких поки просто не існує у фактичної реальності", — упевнений аналітик фінансових ринків Іван Угляниця.

Він упевнений, що в результаті дефолт щодо євробондів "Нафтогазу" ніяк не вплине на Україну на зовнішніх ринках, оскільки з початком війни їх просто немає для України.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль нещодавно повідомив, що Україна попросила інвесторів компаній "Укренерго" та "Укравтодор" відстрочити виплату боргів щодо єврооблігацій на 2023 рік.

Тим часом компанія "Нафтогаз", у якої 26 липня настав термін для виплати боргу щодо єврооблігацій, сподівається на успіх у переговорах про реструктуризацію боргу — там сьогодні повідомили, що компанія невідкладно запропонує власникам єврооблігацій угоду на відстрочку виплат відповідно до умов, визначених урядом у розпорядженні КМУ №625-р від 21.07.2022. "Цей процес має бути частиною спільних дій уряду та інших державних компаній на пропозицію аналогічних умов відстрочення виплат за єврооблігаціями. "Нафтогаз" працює з усіма зацікавленими сторонами, щоб отримати згоду власників єврооблігацій", — зазначили в НАК "Нафтогаз".

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Як повідомлялося, за кілька днів до дефолту компанія "Нафтогаз" зверталася до уряду та повідомляла, що на рахунках підприємства достатньо коштів для здійснення виплати за єврооблігаціями.

Раніше експерти пояснили Фокусу, що дефолт "Нафтогазу" негативно вплине на можливості компанії залучати позикове фінансування.