Пара зарабатывает $31 000 в месяц, продавая б/у одежду: до чего они додумались

Дополнительный доход супругов настолько вырос, что в октябре 2024 года мужчина решил бросить работу менеджера на складе самообслуживания, чтобы помочь жене с бизнесом.

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Супруги научились зарабатывать до $31 000 в месяц, продавая бывшую в употреблении одежду в интернете. То, что ранее было для Грейс Кэссиди и ее мужа Джо дополнительным заработком, теперь превратилось в основную работу. Об этом пишет британский таблоид The Sun.

29-летняя пара начала продавать безделушки онлайн много лет назад, но тогда это было лишь хобби. В июне они решили, что пришло время для чего-то большего. В конце концов, заработки супругов настолько выросли, что в октябре 2024 года Джо решил бросить работу менеджера на складе самообслуживания, чтобы помочь жене с новым бизнесом.

Идея для перепродажи

Грейс и Джо решили поделиться своими советами.

"Мы занимаемся перепродажей уже около 15 лет, но раньше это был дополнительный заработок. Сводили концы с концами, но зарабатывали немного денег на Рождество", — рассказала Грейс, которая живет в городке Солихули, Бирмингем.

Семья торгует подержанными вещами Фото: Frugal Fam

Позже пара открыла для себя социальный онлайн-маркетплейс с аукционами, где люди продают что угодно: от кроссовок до спортивных карточек, от подержанной одежды до антиквариата.

"Это всегда очень приятно, когда видишь, как определенный лот продается с большой прибылью, особенно когда имеешь полную полку таких вещей. Наш первый аукцион состоялся в июне, и к концу июля мы выручили чуть больше 12 тысяч долларов. В ноябре продали товаров на 31 000 долларов. Это очень весело, но и трудно", — говорит Грейс.

Покупка товаров

Женщина добавляет, что товары по выгодной цене можно купить на Facebook Marketplace, распродажах, сайтах с оптовыми ценами и платформах, где можно сделать заказ из заграницы.

Сейчас Грейс и Джо снимают помещение площадью 1500 кв. футов, где хранят все запасы, обрабатывают и упаковывают заказы. Пара воспитывает маленького сына и восьмилетнюю дочь, что делает их домашнюю жизнь очень насыщенной.

Семья торгует подержанными вещами Фото: Frugal Fam

Напомним, ранее Фокус писал о блогере, который занимается поиском уникальных вещей. Парень рассказал о дизайнерском аксессуаре стоимостью несколько тысяч американских долларов, который ему удалось приобрести за копейки на секонд-хенде сети Goodwill Outlets.

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