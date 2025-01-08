Пара заробляє $31 000 на місяць, продаючи вживаний одяг: до чого вони додумались

Додатковий дохід подружжя настільки зріс, що у жовтні 2024 року чоловік наважився покинути роботу менеджера на складі самообслуговування, аби допомогти дружині з бізнесом.

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Подружжя навчилось заробляти до $31 000 на місяць, продаючи вживаний одяг в інтернеті. Те, що колись було для Грейс Кессіді та її чоловіка Джо побічним заробітком, тепер перетворилося на основну роботу. Про це пише британський таблоїд The Sun.

29-річна пара почала продавати дрібнички онлайн багато років тому, але тоді це було лише хобі. У червні вони вирішили, що настав час для чогось більшого. Зрештою, заробітки подружжя настільки зросли, що у жовтні 2024 року Джо наважився покинути роботу менеджера на складі самообслуговування, аби допомогти дружині з новим бізнесом.

Ідея для перепродажу

Грейс і Джо вирішили поділитися своїми порадами.

"Ми займаємося перепродажем вже близько 15 років, але раніше це був додатковий заробіток. Зводили кінці з кінцями, але мали трохи грошенят на Різдво", — розповіла Грейс, яка живе в містечку Соліхулі, Бірмінгем.

Родина торгує вживаними речами Фото: Frugal Fam

Згодом пара відкрила для себе соціальний онлайн-маркетплейс з аукціонами, де люди продають будь-що: від кросівок до спортивних карток, від вживаного одягу до антикваріату.

"Це завжди дуже приємно, коли бачиш, як певний лот продається з великим прибутком, особливо коли маєш повну полицю таких речей. Наш перший аукціон відбувся в червні, і до кінця липня ми виручили трохи більш як 12 тисяч доларів. У листопаді продали товарів на 31 000 доларів. Це дуже весело, але й важко", — каже Грейс.

Купівля товарів

Жінка додає, що товари за вигідною ціною можна купити на Facebook Marketplace, розпродажах, сайтах з гуртовими цінами та платформах, де можна зробити замовлення з-за кордону.

Зараз Грейс і Джо винаймають приміщення площею 1500 кв. футів, де зберігають усі запаси, обробляють та пакують замовлення. Пара виховує маленького сина та восьмирічну доньку, що робить їхнє домашнє життя дуже насиченим.

Родина торгує вживаними речами Фото: Frugal Fam

Нагадаємо, раніше Фокус писав про блогера, який займається пошуком унікальних речей. Хлопець розповів про дизайнерський аксесуар вартістю кілька тисяч американських доларів, який йому вдалось придбати за копійки на секонд-хенді мережі Goodwill Outlets.

А от мати-одиначка Кара Вайолет показала величезну кількість подарунків на день народження для свого 7-річного сина Луїса, які вона придбала в місцевих секонд-хендах та благодійних магазинах.