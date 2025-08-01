Шукають наймогутніших жінок історії: що відомо (фото)

Стародавнє поховання, виявлене поблизу Севільї, поставило під сумнів давні уявлення про гендерні ролі в ранніх суспільствах. Як виявили дослідники, останки, які спершу ідентифікували як чоловічі, насправді належали жінці.

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Завдяки аналізу зубної емалі, вчені встановили, що останки, знайдені в 2008 році та названі "Чоловіком зі слонової кістки", належати жінці. Це відкриття, разом з подібними недавніми знахідками, змінює уявлення дослідників про гендерні ролі в доісторичні часи, пише New Scientist.

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На думку археологів, таких як Рейчел Поуп з Ліверпульського університету, випадки, подібні до "Жінки зі слонової кістки" та жінки-вікінга з Бірки, свідчать про глобальнішу тенденцію. З удосконаленням аналітичних інструментів жінок починають визнавати в ролях, які раніше вважалися лише чоловічими — землевласництво, мисливство, військова справа і навіть політика.

"Не існує єдиного уявлення про жіночність або чоловічість", — заявила Поуп. Інші фахівці, зокрема Пенні Бікл з Йоркського університету, стверджують, що розповідь про чоловічу домінацію, яка з'явилася з появою сільського господарства, є хибною.

Нові дані про ізотопи, ДНК та білки свідчать про те, що соціальні системи змінювалися плавно під впливом економічних тиску та міграційних процесів, а не лінійно просувалися до патріархату.

Ця еволюційна думка відокремлює біологічну стать від культурних гендерних ролей, які, ймовірно, з'явилися разом із найпершими символічними уявленнями. Хоча про суспільства раннього кам'яного віку збереглося мало документальних свідчень, етнографічні паралелі свідчать про те, що вони могли бути гнучкими.

Матрилокальні групи, в яких жінки залишалися в своїх рідних громадах, мали більший вплив на суспільне життя, особливо коли спадщина передавалася по жіночій лінії. Такі структури зафіксовані в усьому світі, від ранніх фермерів Таїланду та Океанії до матрилінійної еліти в Чако-Каньйоні, Нью-Мексико.

Однак у більшості задокументованих матрилінійних суспільств жінки все ще не мали політичного контролю — влада часто належала чоловікам-родичам, таким як брати.

Китаська військова діячка Фу Хао Фото: Вікіпедія

Археологічні дані ускладнюють припущення про багатство поховань як ознаку влади. У Чатал-Гьоюк, 9000-річному егалітарному сільськогосподарському поселенні на території сучасної Туреччини, дослідники виявили матрилокальність за допомогою генетики, проте похоронні дари для жінок були більш вишуканими.

Дуротриги в стародавній Британії є ще одним прикладом: жінок ховали з більшою кількістю коштовностей, ніж чоловіків, а генетичні дослідження підтвердили матрилінійну та матрилокальну модель. Римські літописи також відзначали войовничий дух кельтських жінок, а геномні дослідження підтверджують їх активний опір завойовникам.

Деякі могили ще більше розмивають гендерні норми. На островах Сіллі жінка була похована з дзеркалом і мечем — предметами, які традиційно асоціюються з різними гендерами.

Від скіфських степів до вікінгської Скандинавії, вчені виявляли могили жінок-воїнів, похованих зі зброєю та символами влади, яких часто помилково вважали чоловіками аж до недавнього перегляду.

Жінки також відігравали духовну роль: прикладами є татуйована сибірська крижана діва та палеолітичні шаманки. Жінки-мисливці також з'явилися в археологічних джерелах, спростовуючи стереотип про пасивних збирачів.

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З кожним новим відкриттям історична розповідь про чіткі гендерні ролі слабшає. У міру того, як дослідження продовжують вдосконалювати наші інструменти та рамки, стає все більш очевидним, що соціальні ролі формувалися обставинами, а не статтю.

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