Найстаріший синій пігмент Європи: вчені знайшли перші фарби у 14 000-річному артефакті (фото)

Археологи виявили найдавніші свідчення використання синього пігменту в Європі, розкриваючи те, як громади кам'яної доби експериментували з кольорами майже 14 000 років тому. Вчені дослідили стародавній артефакт та виявили сліди обробки азуриту, мінералу на основі міді.

Дослідження, проведене Іззі Вішер та її колегами з Орхуського університету підтвердило, що у фрагменті пісковику у формі чаші з Мюльхайм-Дітесхайма, Німеччина, колись були мікроскопічні залишки азуриту, пише Arkeonews.

"Практично всі палеолітичні малюнки, виявлені в Європі та в усьому світі, були створені переважно з використанням червоних, білих, жовтих і чорних пігментів", — повідомляють дослідники, тому нове відкриття стало "приголомшливою несподіванкою".

Фото: Wisher et al. 2025 – Antiquity

Артефакт виявили наприкінці 1970-х років, але лише нещодавні аналізи, включаючи рентгенівську флуоресценцію та багатосмугове зображення, підтвердили наявність доісторичних слідів пігменту.

Азурит, ймовірно, зібрали з покладів поблизу долини річки Майн, оскільки ізотопні дослідження вказали на місцеве походження. Знахідка була пов'язана з кам'яними знаряддями, наконечниками стріл і залишками круглої палатки, що вказує на невеликий магдаленський табір.

Відсутність синього кольору в печерному мистецтві давно бентежила експертів, враховуючи його доступність у природі. Проте, на відміну від охри та вугілля, азурит був складнішим у обробці, що може пояснити його рідкість.

На думку дослідників, ця рідкість могла надати кольору символічного значення або захисних властивостей. Команда припустила, що замість прикрашання стін печер, ранні групи могли використовувати синій колір для розфарбовування тіла, одягу або ритуальних предметів — матеріалів, які рідко зберігаються в археологічних знахідках.

Подібні докази починають з'являтися і в інших місцях. Дослідження 2024 року в Грузії припустило, що переробка рослин для виробництва пігментів почалася ще 33 000 років тому. Такі знахідки свідчать про те, що доісторичні суспільства експериментували з кольором більше, ніж вважалося раніше.

Як пояснила Вішер, відкриття європейського пігменту є "лише верхівкою доісторичного кольорового айсберга", а сучасні технології дозволяють дослідникам виявляти залишки, невидимі для попередніх поколінь археологів.

Ця знахідка відображає не тільки технологію, але й когнітивні та символічні особливості пізньої льодовикової епохи. Вибираючи азурит, древні спільноти продемонстрували як технічні навички, так і естетичні уподобання, що виходять за межі знаменитих наскельних малюнків Ласко або Альтаміри.

Наразі невеликий шматок пісковику з Мюльхайм-Дітесхайма є найдавнішим відомим свідченням використання синього пігменту в Європі, що спонукає археологів переглянути артефакти, які раніше не бралися до уваги. Завдяки прогресу в археометрії вчені тепер можуть дослідити древні артефакти з нової сторони.

