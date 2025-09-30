Старейший синий пигмент Европы: ученые нашли первые краски в 14 000-летнем артефакте (фото)

Археологи обнаружили древнейшие свидетельства использования синего пигмента в Европе, раскрывая то, как общины каменного века экспериментировали с цветами почти 14 000 лет назад. Ученые исследовали древний артефакт и обнаружили следы обработки азурита, минерала на основе меди.

Исследование, проведенное Иззи Вишер и ее коллегами из Орхусского университета подтвердило, что во фрагменте песчаника в форме чаши из Мюльхайм-Дитесхайма, Германия, когда-то были микроскопические остатки азурита, пишет Arkeonews.

"Практически все палеолитические рисунки, обнаруженные в Европе и во всем мире, были созданы преимущественно с использованием красных, белых, желтых и черных пигментов", — сообщают исследователи, поэтому новое открытие стало "потрясающей неожиданностью".

Фото: Wisher et al. 2025 – Antiquity

Артефакт обнаружили в конце 1970-х годов, но только недавние анализы, включая рентгеновскую флуоресценцию и многополосное изображение, подтвердили наличие доисторических следов пигмента.

Азурит, вероятно, собрали из залежей вблизи долины реки Майн, поскольку изотопные исследования указали на местное происхождение. Находка была связана с каменными орудиями, наконечниками стрел и остатками круглой палатки, что указывает на небольшой магдаленский лагерь.

Отсутствие синего цвета в пещерном искусстве давно смущало экспертов, учитывая его доступность в природе. Однако, в отличие от охры и угля, азурит был сложнее в обработке, что может объяснить его редкость.

По мнению исследователей, эта редкость могла придать цвету символическое значение или защитные свойства. Команда предположила, что вместо украшения стен пещер, ранние группы могли использовать синий цвет для раскрашивания тела, одежды или ритуальных предметов — материалов, которые редко сохраняются в археологических находках.

Подобные доказательства начинают появляться и в других местах. Исследование 2024 года в Грузии предположило, что переработка растений для производства пигментов началась еще 33 000 лет назад. Такие находки свидетельствуют о том, что доисторические общества экспериментировали с цветом больше, чем считалось ранее.

Как пояснила Вишер, открытие европейского пигмента является "лишь верхушкой доисторического цветного айсберга", а современные технологии позволяют исследователям обнаруживать остатки, невидимые для предыдущих поколений археологов.

Эта находка отражает не только технологию, но и когнитивные и символические особенности поздней ледниковой эпохи. Выбирая азурит, древние сообщества продемонстрировали как технические навыки, так и эстетические предпочтения, выходящие за пределы знаменитых наскальных рисунков Ласко или Альтамиры.

Сейчас небольшой кусок песчаника из Мюльхайм-Дитесхайма является древнейшим известным свидетельством использования синего пигмента в Европе, что побуждает археологов пересмотреть артефакты, которые ранее не принимались во внимание. Благодаря прогрессу в археометрии ученые теперь могут исследовать древние артефакты с новой стороны.

