Счетные палочки и бартер: новое открытие меняет историю денег (фото)

Деньги изобрели для замены систем бартерного обмена, что в конечном итоге привело к появлению монет, бумажных денег и цифровых транзакций. Однако новые исследования показывают, что эта история является обманчивой и что истинное происхождение денег коренится не в рынках.

Антрополог Роберт М. Розенсвиг из Университета в Олбани опроверг традиционную экономическую теорию в своем исследовании. Ученый утверждает, что ранние финансовые системы были созданы не для облегчения торговли, а для учета обязательств, таких как налоги и долги, пишет Arkeonews.

Его анализ сосредоточен на древних счетных палочках — деревянных или костяных инструментах, использовавшихся в Англии, Китае и мире мая, — которые показывают, что деньги изначально функционировали как метод бухгалтерского учета, контролируемый государствами.

Как отмечает Розенсвиг, "исторические записи показывают, что бартер не предшествует созданию финансовых денег. Счетные палочки напоминают нам, что деньги — это не дефицитный товар, а система учета, основанная на политической власти".

Сами счетные палочки являются впечатляющим примером для изучения. В Англии, начиная с XII века, палочки из орешника, выданные шерифами, использовались для учета налоговых платежей и даже превратились в долговые инструменты.

Один из сохранившихся образцов, длиной более двух метров, фиксирует заем в размере 1,2 миллиона фунтов стерлингов королю Уильяму III. В Китае бамбуковые палочки, датируемые III веком до н. э., использовались для учета поступлений зерна и шелка, а Марко Поло наблюдал их использование веками позже.

В цивилизации майя археологи находили резные костяные палочки 600-900 лет н. э., на которых фиксировались дани в виде кукурузы, текстиля и труда, а не простые торговые операции. Несмотря на отсутствие контактов между этими обществами, каждое из них самостоятельно разработало чрезвычайно похожие методы учета ресурсов.

Исследование также связывает эти выводы с экономической теорией. Доказательства согласуются с чартализмом, который рассматривает деньги как единицу учета, подкрепленную правительствами через налогообложение и обязательства, а не как нейтральное средство обмена.

Такая интерпретация ставит под сомнение давние утверждения учебников о том, что бартер естественно эволюционировал в деньги.

Последствия для настоящего значительны. Если деньги исторически происходят от правительств, а не от рынков, то политические дебаты о государственных расходах, возможно, нуждаются в переоценке. Розенсвиг утверждает, что современные правительства, как эмитенты валюты, не сталкиваются с теми же бюджетными ограничениями, что и домохозяйства.

Вместо этого они сначала тратят, а потом используют налогообложение для регулирования инфляции и спроса. Этот взгляд подрывает подходы, направленные на жесткую экономию, и демонстрирует потенциал государств поддерживать граждан во время экономического спада путем инвестиций в инфраструктуру, социальные программы и меры по оказанию помощи.

Переосмысливая деньги как политический инструмент, а не рыночное изобретение, антропология предлагает новые представления о том, как общества управляют ресурсами. Розенсвиг делает вывод, что понимание происхождения денег является не только вопросом истории, но и имеет современное значение: то, как мы интерпретируем прошлое, формирует политику, которую мы выбираем для будущего.

