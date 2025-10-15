Колумб не досяг Америки: як би тоді змінився наш світ

У 1492 році група європейських дослідників на чолі з Христофором Колумбом вирушила у подорож через океан, з надією відкрити швидший торговий шлях до Азії. Натомість їхня подорож привела їх до раніше невідомих земель — Америки.

Христофор Колумб не був першим європейцем, який досяг Західної півкулі — вікінги досліджували частини Ньюфаундленду ще століттями раніше. Однак, хоча поселення вікінгів не витримали випробування часом, експедиція Колумба дала початок європейській колонізації, пише Live Science.

Попри свою початкову мету досягти багатств Азії, він так і не досяг її. "Він не досяг своєї мети — довести існування нового західного шляху до багатств Азії", — пояснює історик і письменник Дуглас Гантер.

Однак Колумб відмовився визнати поразку, зберігаючи віру в те, що він досяг Азії, навіть коли докази свідчили про протилежне.

Учені вважають, що якби подорож Колумба закінчилася невдачею й Америка не була відкрита, то історія все одно пішла б подібним шляхом. Європейські країни вже змагалися за морське панування.

За словами Феліпе Фернандеса-Арместо з Університету Нотр-Дам, дослідження кінця XV століття показали, що атлантичні підприємства можуть бути прибутковими завдяки таким ресурсам, як цукор, риба, кити та африканське золото.

"Висадка на далекому березі [відбулася б] рано чи пізно", — сказав дослідник.

Джеффрі Симкокс, почесний професор Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі, додав, що наступну спробу могла очолити не Іспанія, а Португалія, оскільки португальська корона була глибоко залучена в атлантичні дослідження і знала про амбіції Іспанії.

Якби португальський дослідник першим досяг Америки, наслідки могли б бути далекосяжними.

Гантер зазначив, що Тордесільясський договір 1494 року, який розділив атлантичні території між Іспанією та Португалією, міг би ніколи не існувати.

Завоювання Іспанією імперій ацтеків та інків під проводом Ернана Кортеса та Франсіско Пісарро могли б відбутися під португальським прапором.

Проте Фернандес-Арместо вважає, що контроль Іспанії над Канарськими островами, які були ідеальною відправною точкою завдяки переважаючим вітрам, зробив успіх Іспанії більш імовірним.

Якби історія пішла іншим шляхом, мовна та культурна карта Америки могла б виглядати інакше. Португальська мова могла б бути домінуючою мовою на більшій частині Західної півкулі, а замість колумбійської спадщини, назви місць могли б вшановувати інших дослідників.

Гантер жартома припустив, що "столицею Сполучених Штатів могла б бути Пінзонія", маючи на увазі братів Пінзонів, які були капітанами двох кораблів Колумба.

Незалежно від того, хто першим досяг Америки, трагічний вплив на корінне населення, ймовірно, залишився б незмінним. Хвороби, завоювання та експлуатація змінили корінне суспільство, хоча корінні народи вистояли, зберігши свої традиції та мови донині.

