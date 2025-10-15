Колумб не достиг Америки: как бы тогда изменился наш мир

В 1492 году группа европейских исследователей во главе с Христофором Колумбом отправилась в путешествие через океан, с надеждой открыть более быстрый торговый путь в Азию. Вместо этого их путешествие привело их к ранее неизвестным землям — Америке.

Христофор Колумб не был первым европейцем, который достиг Западного полушария — викинги исследовали части Ньюфаундленда еще веками ранее. Однако, хотя поселения викингов не выдержали испытания временем, экспедиция Колумба дала начало европейской колонизации, пишет Live Science.

Несмотря на свою первоначальную цель достичь богатств Азии, он так и не достиг ее. "Он не достиг своей цели — доказать существование нового западного пути к богатствам Азии", — объясняет историк и писатель Дуглас Хантер.

Однако Колумб отказался признать поражение, сохраняя веру в то, что он достиг Азии, даже когда доказательства свидетельствовали об обратном.

Ученые считают, что если бы путешествие Колумба закончилось неудачей и Америка не была открыта, то история все равно пошла бы по подобному пути. Европейские страны уже боролись за морское господство.

По словам Фелипе Фернандеса-Арместо из Университета Нотр-Дам, исследования конца XV века показали, что атлантические предприятия могут быть прибыльными благодаря таким ресурсам, как сахар, рыба, киты и африканское золото.

"Высадка на дальнем берегу [произошла бы] рано или поздно", — сказал исследователь.

Джеффри Симкокс, почетный профессор Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, добавил, что следующую попытку могла возглавить не Испания, а Португалия, поскольку португальская корона была глубоко вовлечена в атлантические исследования и знала об амбициях Испании.

Если бы португальский исследователь первым достиг Америки, последствия могли бы быть далеко идущими.

Хантер отметил, что Тордесильясский договор 1494 года, который разделил атлантические территории между Испанией и Португалией, мог бы никогда не существовать.

Завоевание Испанией империй ацтеков и инков под предводительством Эрнана Кортеса и Франсиско Писарро могло бы произойти под португальским флагом.

Однако Фернандес-Арместо считает, что контроль Испании над Канарскими островами, которые были идеальной отправной точкой благодаря преобладающим ветрам, сделал успех Испании более вероятным.

Если бы история пошла другим путем, языковая и культурная карта Америки могла бы выглядеть иначе. Португальский язык мог бы быть доминирующим языком на большей части Западного полушария, а вместо колумбийского наследия, названия мест могли бы чествовать других исследователей.

Хантер в шутку предположил, что "столицей Соединенных Штатов могла бы быть Пинзония", имея в виду братьев Пинзонов, которые были капитанами двух кораблей Колумба.

Независимо от того, кто первым достиг Америки, трагическое воздействие на коренное население, вероятно, осталось бы неизменным. Болезни, завоевания и эксплуатация изменили коренное общество, хотя коренные народы выстояли, сохранив свои традиции и языки до сих пор.

