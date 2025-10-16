Вірили у силу свяченої води: археологи знайшли незвичайні поховання у Німеччині (фото)

Археологи виявили понад 50 могил, зокрема дитячих, які були розташовані під стінами середньовічної каплиці. Таке розміщення відображало вірування, що вода, яка стікала по стінах під час дощу, могла забезпечити спасіння нехрещеним немовлятам.

Related video

Відкриття відбулося поблизу Альштедта, в районі Мансфельд-Зюдхарц. Під керівництвом Фелікса Бірмана з Державного управління з питань управління спадщиною та археології Саксонії-Ангальт археологи виявили середньовічну каплицю та численні артефакти, пише Arkeonews.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Побудована в XII столітті, каплиця з часом змінювала своє призначення, слугуючи сільською церквою, придорожньою каплицею і, зрештою, місцем паломництва.

Її історія закінчилася в 1524 році, коли вона була розграбована і спалена на початку Селянської війни, ймовірно під впливом проповідей теолога Томаса Мюнцера.

Фото: Heiko Rebsch / dpa

Серед приблизно 1000 знайдених предметів було 25 срібних монет XV і початку XVI століть, значки паломників, пряжки для ременів, ножі, підкови, стріли для арбалетів, свинцеві кулі, уламки кераміки та залишки згорілої споруди каплиці.

Також дослідники виявили понад 50 поховань уздовж східної стіни каплиці, включаючи близько 25 дитячих могил саме в тому місці, де колись стікала дощова вода з даху.

Бірманн пояснює: "Ці діти, ймовірно, були нехрещеними, і віруючі, можливо, сподівалися, що дощова вода, до якої торкалися священні стіни церкви, мала якусь силу — ефект свяченої води".

Середньовічна християнська доктрина вимагала хрещення для спасіння, залишаючи згорьованих батьків у відчаї в пошуках способів захистити душі своїх дітей.

Такі поховання символізують спробу надати посмертне благословення через контакт зі священною водою.

Додаткові відомості були отримані завдяки виявленню двох поховань дітей з благородної родини, одне з яких містило жовтий глиняний горщик, пофарбований у червоний колір, відомий як Пінгсдорфський посуд, що походить з Рейнланду XII століття.

Розкопки також виявили залишки покинутого села Маллербах, включаючи підвал будинку церковного сторожа, який жив у ньому до руйнування каплиці в 1524 році.

Історичні записи вказують, що в селі колись проводилися щорічні ярмарки, що свідчить про існування жвавої громади, яка зникла до XIV століття.

Важливо

Скорпіон на 60 метрів: у Мексиці вчені виявили стародавню обсерваторію (фото)

Артефакти та останки скелетів аналізуються в Галле, а на літо 2025 року заплановано публічну виставку в Державному музеї доісторичної епохи в Галле.

Раніше Фокус писав про таємничу споруду залізного віку. Вона змінює минуле Священного міста бога Місяця.