Таємнича споруда залізного віку: вона змінює минуле Священного міста бога Місяця (фото)

У Туреччині археологи виявили древню споруду залізної доби. Впродовж багатьох років Согматар асоціювався переважно з похоронними обрядами та релігійною іконографією, але ця знахідка вказує на дещо інше.

Дослідники виявили комплекс із семи з'єднаних між собою кімнат, кожна з яких мала стіни висотою два метри і товщиною один метр, які, ймовірно, датуються неоассирійським періодом, пише Arkeonews.

Команда під керівництвом докторки Сухейли Ірем Мутлу в координації з музеєм Шанлиурфи зазначила, що ця споруда є першою великою громадською або адміністративною будівлею, виявленою в Согматарі.

"Ця будівля, ймовірно, свідчить про те, що Согматар був не просто культовим центром або некрополем, а також виконував громадські або церемоніальні функції", — зазначила докторка Мутлу.

Знахідки з некрополя Согматара вже давно свідчать про безперервне використання, з 83 висіченими в скелі гробницями, що охоплюють період від ранньої бронзової доби до римських часів.

Ранні гробниці шахтного типу, що датуються приблизно 2400 роком до н. е., та пізніші гробниці римської епохи ілюструють незмінну сакральну роль цього місця.

З появою нової будівлі археологи переосмислюють Согматар як простір, де співіснували сакральні, громадянські та похоронні заходи, що відображає складну систему планування, яка поєднувала ритуали, адміністрацію та поховання в єдиному плані.

Небесні асоціації цього місця додають йому ще одного рівня значущості. Висічені рельєфи та написи, а також його вирівнювання з планетарною символікою, свідчать про те, що Согматар функціонував як космічне святилище.

Історик Теодор Харрі припустив, що воно могло служити обсерваторією, відображаючи положення планет і сузір'їв на нічному небі поблизу Харрана.

Нещодавно виявлена громадська споруда могла служити церемоніальним павільйоном або адміністративним центром, координуючи ритуали з місячними та планетарними циклами та пов'язуючи земні та космічні функції місця.

Розташований за 53 кілометри від Харрана і за 15 кілометрів від Шуайба, Согматар давно ввійшов у регіональні священні перекази. Місцеві традиції навіть пов'язують це місце з подорожжю пророка Мойсея.

Зв'язок Согматару з Харраном, центром поклоніння Місяцю та навчання, робить Согматар важливою частиною мережі релігійних та адміністративних центрів Месопотамії.

Майбутні дослідження будуть зосереджені на архітектурному аналізі, епіграфічних дослідженнях та порівняльних оцінках з сусідніми місцями, що потенційно дозволить реконструювати взаємозв'язок між структурами Согматара та небесними вирівнюваннями.

