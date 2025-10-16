Таинственная постройка железного века: она меняет прошлое Священного города бога Луны (фото)

В Турции археологи обнаружили древнее сооружение железного века. На протяжении многих лет Согматар ассоциировался преимущественно с погребальными обрядами и религиозной иконографией, но эта находка указывает на нечто другое.

Исследователи обнаружили комплекс из семи соединенных между собой комнат, каждая из которых имела стены высотой два метра и толщиной один метр, которые, вероятно, датируются неоассирийским периодом, пишет Arkeonews.

Команда под руководством доктора Сухейлы Ирем Мутлу в координации с музеем Шанлиурфы отметила, что это сооружение является первым крупным общественным или административным зданием, обнаруженным в Согматаре.

"Это здание, вероятно, свидетельствует о том, что Согматар был не просто культовым центром или некрополем, а также выполнял общественные или церемониальные функции", — отметила доктор Мутлу.

Находки из некрополя Согматара уже давно свидетельствуют о непрерывном использовании, с 83 высеченными в скале гробницами, охватывающими период от раннего бронзового века до римских времен.

Ранние гробницы шахтного типа, датируемые примерно 2400 годом до н. э., и более поздние гробницы римской эпохи иллюстрируют неизменную сакральную роль этого места.

С появлением нового здания археологи переосмысливают Согматар как пространство, где сосуществовали сакральные, гражданские и погребальные мероприятия, отражающее сложную систему планирования, которая объединяла ритуалы, администрацию и захоронения в едином плане.

Небесные ассоциации этого места добавляют ему еще одного уровня значимости. Высеченные рельефы и надписи, а также его выравнивание с планетарной символикой, свидетельствуют о том, что Согматар функционировал как космическое святилище.

Историк Теодор Харри предположил, что оно могло служить обсерваторией, отображая положение планет и созвездий на ночном небе вблизи Харрана.

Недавно обнаруженное общественное сооружение могло служить церемониальным павильоном или административным центром, координируя ритуалы с лунными и планетарными циклами и связывая земные и космические функции места.

Расположенный в 53 километрах от Харрана и в 15 километрах от Шуайба, Согматар давно вошел в региональные священные предания. Местные традиции даже связывают это место с путешествием пророка Моисея.

Связь Согматара с Харраном, центром поклонения Луне и обучения, делает Согматар важной частью сети религиозных и административных центров Месопотамии.

Будущие исследования будут сосредоточены на архитектурном анализе, эпиграфических исследованиях и сравнительных оценках с соседними местами, что потенциально позволит реконструировать взаимосвязь между структурами Согматара и небесными выравниваниями.

