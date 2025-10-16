Верили в силу святой воды: археологи нашли необычные захоронения в Германии (фото)

Археологи обнаружили более 50 могил, в том числе детских, которые были расположены под стенами средневековой часовни. Такое размещение отражало верование, что вода, которая стекала по стенам во время дождя, могла обеспечить спасение некрещеным младенцам.

Related video

Открытие состоялось вблизи Альштедта, в районе Мансфельд-Зюдхарц. Под руководством Феликса Бирмана из Государственного управления по вопросам управления наследием и археологии Саксонии-Анхальт археологи обнаружили средневековую часовню и многочисленные артефакты, пишет Arkeonews.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Построенная в XII веке, часовня со временем меняла свое назначение, служа сельской церковью, придорожной часовней и, наконец, местом паломничества.

Ее история закончилась в 1524 году, когда она была разграблена и сожжена в начале Крестьянской войны, вероятно под влиянием проповедей теолога Томаса Мюнцера.

Фото: Heiko Rebsch / dpa

Среди примерно 1000 найденных предметов было 25 серебряных монет XV и начала XVI веков, значки паломников, пряжки для ремней, ножи, подковы, стрелы для арбалетов, свинцовые пули, обломки керамики и остатки сгоревшего сооружения часовни.

Также исследователи обнаружили более 50 захоронений вдоль восточной стены часовни, включая около 25 детских могил именно в том месте, где когда-то стекала дождевая вода с крыши.

Бирманн объясняет: "Эти дети, вероятно, были некрещеными, и верующие, возможно, надеялись, что дождевая вода, к которой прикасались священные стены церкви, имела какую-то силу — эффект святой воды".

Средневековая христианская доктрина требовала крещения для спасения, оставляя убитых горем родителей в отчаянии в поисках способов защитить души своих детей.

Такие захоронения символизируют попытку предоставить посмертное благословение через контакт со священной водой.

Дополнительные сведения были получены благодаря обнаружению двух захоронений детей из благородной семьи, одно из которых содержало желтый глиняный горшок, окрашенный в красный цвет, известный как Пингсдорфская посуда, происходящая из Рейнланда XII века.

Раскопки также обнаружили остатки заброшенной деревни Маллербах, включая подвал дома церковного сторожа, который жил в нем до разрушения часовни в 1524 году.

Исторические записи указывают, что в селе когда-то проводились ежегодные ярмарки, что свидетельствует о существовании оживленной общины, которая исчезла к XIV веку.

Важно

Скорпион на 60 метров: в Мексике ученые обнаружили древнюю обсерваторию (фото)

Артефакты и останки скелетов анализируются в Галле, а на лето 2025 года запланирована публичная выставка в Государственном музее доисторической эпохи в Галле.

Ранее Фокус писал о таинственном сооружении железного века. Оно меняет прошлое Священного города бога Луны.