Нове відкриття на півдні Італії: у Гераклеї археологи знайшли древній театр

Нещодавнє геофізичне дослідження на півдні Італії виявило сліди великої напівкруглої споруди у Гераклеї, яку експерти вважають залишками класичного театру. Дослідження мало на меті виявити приховані елементи стародавнього поселення.

Археологи з Університету Базілікати під час своїх досліджень виявили серію концентричних магнітних слідів, що свідчить про наявність добре спланованої монументальної споруди, пише Heritage Daily.

За словами доктора Кармело Колеллі, який керує розкопками, форма і розташування слідів чітко вказують на те, що споруда була громадським театром, який використовували для вистав і громадських заходів. Споруда розташована на природному схилі з видом на місто і навпроти святилища Діоніса, що підтверджує культурне і ритуальне значення цього місця.

Дослідження є частиною проєкту, що підтримується Національними музеями Матери і Регіональним управлінням музеїв Базілікати за фінансування Міністерства культури Італії. Філіппо Демма, директор регіонального музею, зазначив, що дослідження поглибить розуміння організації Гераклеї та її ролі як столиці Італійської ліги.

Вчений зазначив, що ці знахідки сприяють підвищенню значення одного з найважливіших археологічних районів півдня Італії. Генеральний директор музеїв Массімо Осанна додав, що проєкт демонструє, як співпраця між установами, польові дослідження та управління спадщиною можуть посилити як збереження, так і зацікавленість громадськості минулим.

Дослідження не тільки додає новий шар до історії Гераклеї, заснованої в V столітті до н. е. поселенцями з Таренту, але й ілюструє незмінну важливість археологічних досліджень для реконструкції давнього культурного життя.

