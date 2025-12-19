Мир разделился на "до" и "после": как супруги Кюри раскрыли секреты радиации (фото)

В начале XX века Мария Склодовская-Кюри и Пьер Кюри стали в центре научного прорыва, который изменил представление человечества о материи. Супруги Кюри открыли совершенно новые свойства атомов, заложив основы ядерной физики и современной радиохимии — за что и получили Нобелевскую премию по физике.

Этот союз стал не только семейным партнерством, но и одним из самых продуктивных примеров научного сотрудничества в истории.

Как они встретились

Мария Склодовская и Пьер Кюри происходили из разных семей. Пьер Кюри родился в Париже в семье врача и большую часть своего раннего образования получил дома. Он получил диплом Сорбонны в возрасте шестнадцати лет и быстро зарекомендовал себя как талантливый физик-экспериментатор, особенно в области изучения кристаллов и магнетизма.

Мария Склодовская, родившаяся в Варшаве в семье педагогов, выросла в среде, которая глубоко ценила обучение, несмотря на политический гнет и финансовые трудности. После успешного обучения в школе она переехала в Париж, чтобы учиться в Сорбонне, где с исключительной решимостью занималась физикой.

Пьер и Мария Кюри, 1895 год Фото: Википедия

Их пути пересеклись в 1894 году благодаря общим научным знакомым. Пьер, который уже возглавлял лабораторию в муниципальной школе физики и химии, предложил Марии доступ к своему рабочему месту и инструментам.

Совместная страсть к науке вскоре переросла в личные отношения, и в июле 1895 года Пьер и Мария поженились. Их союз стал не только семейным партнерством, но и одним из самых продуктивных примеров научного сотрудничества в истории.

Начало исследований

История открытия радия началась на фоне предыдущих экспериментов, которые показали, что соединения урана излучают проникающее излучение. Мария Кюри, тогда молодая исследовательница в Сорбонне, решила выяснить, производят ли другие вещества подобные излучения.

Используя высокочувствительные измерительные приборы, разработанные Пьером Кюри и его братом, она продемонстрировала, что излучение является внутренним свойством самих атомов, а не результатом воздействия внешних факторов, таких как свет или тепло.

Позже она написала, что интенсивность этого излучения зависит исключительно от количества урана, содержащегося в веществе, и этот вывод побудил ее ввести новый научный термин: радиоактивность.

Исследование урановой руды

Во время исследования урановой руды, супруги Кюри сделали поразительное наблюдение: руда была гораздо более радиоактивной, чем чистый уран. Из этого исследователи сделали вывод, что урановая руда должна содержать неизвестные элементы с чрезвычайной радиоактивной силой.

Диплом почетного доктора технических наук, присужденный Марии Склодовской-Кюри 10 июля 1912 года Львовской политехнической школой Фото: Википедия

Убежденный в важности этой гипотезы, Пьер Кюри отказался от собственных исследований, чтобы поддержать жену. С того момента их научная работа стала неразрывной, и в своих лабораторных заметках Пьер и Мария Кюри называли себя просто "мы".

Открытие новых элементов

В 1898 году Кюри объявили об открытии двух новых элементов. Первый, названный полонием в честь родной Польши Марии Кюри, был позже в том же году дополнен объявлением об открытии радия. Оба элемента оказались в миллионы раз радиоактивнее урана.

Однако их выделение было чрезвычайно сложной задачей. Чтобы получить даже долю грамма соединения радия, Кюри в течение четырех лет переработали несколько тонн урана. Они проводили опасные химические разделения в примитивных сараях, часто подвергаясь радиации, не понимая ее рисков.

Супруги Кюри похоронены рядом

К 1902 году их настойчивость принесла плоды. Кюри удалось выделить одну десятую грамма хлорида радия и определить атомную массу радия, примерно 225. Вещество излучало слабый голубой свет и производило тепло, что очаровало как ученых, так и общественность.

Между 1898 и 1904 годами Кюри опубликовали десятки научных работ, вдохновив исследователей всего мира на изучение радиоактивности. В 1903 году они разделили Нобелевскую премию по физике с Анри Беккерелем за их революционную работу в области радиации.

Последствия открытия

Открытие радия вышло далеко за пределы физики. Кюри были одними из первых, кто распознал его потенциальные медицинские применения, в частности в лечении опухолей. В то же время они предупредили об опасности, которую представляют радиоактивные вещества в случае неправильного использования.

Несмотря на стремительный рост коммерческой стоимости радия, Кюри отказались патентовать свой метод добычи, считая, что научные знания должны оставаться свободно доступными. Это решение стоило им потенциального богатства, но укрепило их репутацию ученых, которые руководствуются принципами, а не прибылью.

Достижения Марии Кюри на этом не закончились. После трагической смерти Пьера в 1906 году она продолжила свою работу и в конце концов стала единственным человеком в истории, который получил две Нобелевские премии в разных науках — физике и химии.

Вместе открытия Марии и Пьера Кюри изменили науку, медицину и общество, доказав, что настойчивость, сотрудничество и интеллектуальная смелость могут изменить мир.

