Світ розділився на "до" і "після": як подружжя Кюрі розкрило секрети радіації (фото)

На початку XX століття Марія Склодовська-Кюрі та П'єр Кюрі стали в центрі наукового прориву, який змінив уявлення людства про матерію. Подружжя Кюрі відкрило абсолютно нові властивості атомів, заклавши основи ядерної фізики та сучасної радіохімії — за що й отримали Нобелівську премію з фізики.

Цей союз став не тільки сімейним партнерством, а й одним з найпродуктивніших прикладiв наукової співпраці в історії.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Як вони зустрілися

Марія Склодовська та П'єр Кюрі походили з різних сімей. П'єр Кюрі народився в Парижі в родині лікаря і більшу частину своєї ранньої освіти отримав вдома. Він отримав диплом Сорбонни у віці шістнадцяти років і швидко зарекомендував себе як талановитий фізик-експериментатор, особливо в галузі вивчення кристалів і магнетизму.

Марія Склодовська, яка народилася у Варшаві в родині педагогів, виросла в середовищі, яке глибоко цінувало навчання, попри політичний гніт і фінансові труднощі. Після успішного навчання в школі вона переїхала до Парижа, щоб навчатися в Сорбонні, де з винятковою рішучістю займалася фізикою.

Відео дня

П'єр та Марія Кюрі, 1895 рік Фото: Вікіпедія

Їхні шляхи перетнулися в 1894 році завдяки спільним науковим знайомим. П'єр, який вже очолював лабораторію в муніципальній школі фізики та хімії, запропонував Марії доступ до свого робочого місця та інструментів.

Спільна пристрасть до науки незабаром переросла в особисті стосунки, і в липні 1895 року П'єр та Марія одружилися. Їхній союз став не тільки сімейним партнерством, а й одним з найпродуктивніших прикладiв наукової співпраці в історії.

Початок досліджень

Історія відкриття радію почалася на тлі попередніх експериментів, які показали, що сполуки урану випромінюють проникаюче випромінювання. Марія Кюрі, тоді молода дослідниця в Сорбонні, вирішила з'ясувати, чи інші речовини виробляють подібні випромінювання.

Використовуючи високочутливі вимірювальні прилади, розроблені П'єром Кюрі та його братом, вона продемонструвала, що випромінювання є внутрішньою властивістю самих атомів, а не результатом впливу зовнішніх факторів, таких як світло або тепло.

Пізніше вона написала, що інтенсивність цього випромінювання залежить виключно від кількості урану, що міститься в речовині, і цей висновок спонукав її ввести новий науковий термін: радіоактивність.

Дослідження уранової руди

Під час дослідження уранової руди, подружжя Кюрі зробили вражаюче спостереження: руда була набагато більш радіоактивною, ніж чистий уран. З цього дослідники зробили висновок, що уранова руда повинна містити невідомі елементи з надзвичайною радіоактивною силою.

Диплом почесного доктора технічних наук, присуджений Марії Склодовській-Кюрі 10 липня 1912 року Львівською політехнічною школою Фото: Вікіпедія

Переконаний у важливості цієї гіпотези, П'єр Кюрі відмовився від власних досліджень, щоб підтримати дружину. З того моменту їхня наукова робота стала нерозривною, і в своїх лабораторних нотатках П'єр та Марія Кюрі називали себе просто "ми".

Відкриття нових елементів

У 1898 році Кюрі оголосили про відкриття двох нових елементів. Перший, названий полонієм на честь рідної Польщі Марії Кюрі, був пізніше того ж року доповнений оголошенням про відкриття радію. Обидва елементи виявилися в мільйони разів радіоактивнішими за уран.

Однак їх виділення було надзвичайно складним завданням. Щоб отримати навіть частку грама сполуки радію, Кюрі впродовж чотирьох років переробили кілька тонн урану. Вони проводили небезпечні хімічні розділення в примітивних сараях, часто піддаючись радіації, не розуміючи її ризиків.

Подружжя Кюрі поховане поруч

До 1902 року їхня наполегливість принесла плоди. Кюрі вдалося виділити одну десяту грама хлориду радію і визначити атомну масу радію, приблизно 225. Речовина випромінювала слабке блакитне світло і виробляла тепло, що зачарувало як вчених, так і громадськість.

Між 1898 і 1904 роками Кюрі опублікували десятки наукових праць, надихнувши дослідників усього світу на вивчення радіоактивності. У 1903 році вони розділили Нобелівську премію з фізики з Анрі Беккерелем за їхню революційну роботу в галузі радіації.

Наслідки відкриття

Відкриття радію вийшло далеко за межі фізики. Кюрі були одними з перших, хто розпізнав його потенційні медичні застосування, зокрема в лікуванні пухлин. Водночас вони попередили про небезпеку, яку становлять радіоактивні речовини в разі неправильного використання.

Попри стрімке зростання комерційної вартості радію, Кюрі відмовилися патентувати свій метод видобутку, вважаючи, що наукові знання повинні залишатися вільно доступними. Це рішення коштувало їм потенційного багатства, але зміцнило їхню репутацію вчених, які керуються принципами, а не прибутком.

Важливо

Премія торговця смертю: чому кожен про неї мріє (фото)

Досягнення Марії Кюрі на цьому не закінчилися. Після трагічної смерті П'єра в 1906 році вона продовжила свою роботу і зрештою стала єдиною людиною в історії, яка отримала дві Нобелівські премії в різних науках — фізиці та хімії.

Разом відкриття Марії та П'єра Кюрі змінили науку, медицину та суспільство, довівши, що наполегливість, співпраця та інтелектуальна сміливість можуть змінити світ.

Раніше Фокус писав про багате поховання залізної доби, яке виявили у Ізраїлі. Археологи виявили велику колекцію похоронних дарів.

Також ми розповідали про голову античної статуї, яку виявили у Туреччині. Археологи вважають, що вона зображала Гестію, богиню домашнього вогнища.