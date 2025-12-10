Премия торговца смертью: почему каждый о ней мечтает (фото)

В XIX веке ученые часто исследовали новые материалы и химические реакции, однако именно Альфред Нобель вошел в историю. Его исследования помогли сформировать ранний промышленный прогресс, повлияв на строительство, транспорт и инженерию.

Альфред Нобель сыграл центральную роль в развитии науки, запатентовав 355 изобретений, которые сформировали современный мир. Родившись в 1833 году в Стокгольме, он вырос в семье инженера и изобретателя.

Раннее образование познакомило Нобеля с химией на высоком уровне, а более поздний опыт в Париже и работа с инженером Джоном Эриксоном расширили его технические навыки. Нобель стал известен благодаря серии изобретений, связанных со взрывчаткой.

Альфред Нобель сыграл центральную роль в развитии науки Фото: Википедия

Альфред Нобель — изобретатель, предприниматель, меценат

Альфред Нобель прежде всего известен созданием динамита, безопасной для транспортировки и использования формы нитроглицерина.

Нитроглицерин был известен своей огромной силой, но был нестабильным и опасным в использовании: эта жидкость могла взорваться от малейшего толчка или изменения температуры. Работа Нобеля была сосредоточена на том, чтобы сделать это вещество управляемым и безопасным, что привело к ключевым техническим инновациям.

Ранние эксперименты начались на частном острове неподалеку от Стокгольма, где ученый создал детонатор в 1863 году. Это позволило ему точно запускать взрыв, однако сам нитроглицерин оставался опасен.

В следующем году на производстве Нобеля произошла катастрофа и при взрыве погибли пять человек, в том числе младший брат изобретателя Эмиль. Однако ученый продолжил опыты, пока в 1866 году не произошло открытие, которое привело к появлению динамита.

Согласно распространенной легенде, в 1886 году одна из бутылок с нитроглицерином, которые были уложены для перевозки в диатомит, разновидность пористой породы, протекла. Нобель это заметил и обратил внимание на то, что диатомит поглотил жидкость, таким образом стабилизировав ее.

Альфред Нобель прежде всего известен созданием динамита Фото: Википедия

Однако сам Нобель опровергал эту легенду. Согласно его рассказу, ученый начал искать материал, который может поглотить нитроглицерин еще в 1864 году. Исследователь испытывал бумагу, порох, уголь, опилки, гипс, вату и другие материалы, пока не остановился на диатомите.

В течение 1865 года исследователь экспериментировал с составом и методом производства динамита, а уже в следующем году представил свое изобретение.

Эта разработка дала возможность полностью отказаться от использования нитроглицерина в жидком виде, за что Альфреда Нобеля и его отца в 1868 году наградили Золотой медалью Шведской академии наук "За заслуги в использовании нитроглицерина как взрывчатого вещества".

Однако на создании динамита ученый не остановился: его детонатор на основе фульмината ртути стал надежным способом поджога зарядов, а более поздние изобретения, такие как гелигнит, обеспечили более эффективные и водостойкие варианты взрывчатки. Альфред Нобель также запатентовал баллистит в 1887 году, один из первых бездымных порохов.

Премия тем, кто принес наибольшую пользу человечеству

В своем завещании, подписанном в 1895 году, изобретатель учредил Нобелевские премии для награждения значительных достижений в области науки, литературы и мира. При этом Нобель приказал, чтобы большая часть его состояния была размещена в фонде, проценты от которого будут присуждаться "тем, кто принес наибольшую пользу человечеству".

Его решение удивило как его семью, так и общественность. Значительная часть путаницы вызвана краткостью завещания и отсутствием деталей по его практической реализации.

После смерти Нобеля 10 декабря 1896 года его исполнители завещания должны были потратить несколько лет на решение юридических вопросов, переговоры с родственниками Нобеля и разработку административной структуры.

Опередил весь мир: как ученый из Александрии создал двигатель 2000 лет назад

Нобелевская премия за более чем столетие своего существования отметила людей, чьи открытия, идеи и творчество изменили ход истории. Среди них есть ученые, которые объяснили фундаментальные законы природы, писатели, повлиявшие на культуру и мышление и борцы за мир, которые направили жизнь на защиту прав и достоинства человечества.

Первые Нобелевские премии были вручены в 1901 году. Решение Альфреда Нобеля финансировать премии за мир, литературу и научный прогресс часто рассматривают как попытку обеспечить, чтобы его наследие заключалось в конструктивном вкладе в развитие человечества, а не в военном применении взрывчатых веществ.

Нобелевская премия: самые известные лауреаты

Альберт Эйнштейн получил Нобелевскую премию не за теорию относительности, с которой его сегодня ассоциируют миллиарды людей, а за объяснение фотоэффекта. Это открытие стало ключом к становлению современной квантовой физики и развитию электроники. Его награда символизирует тот момент, когда физика перестала быть лишь описанием макромира и вошла в эпоху микрочастиц.

Диплом Нобелевской премии 1911 года Фото: Википедия

Другой легендарный лауреат — Мария Склодовская-Кюри. Она стала первым человеком, получившим две Нобелевские премии в разных областях: по физике за исследование радиоактивности и по химии за открытие полония и радия. Ее работа заложила основы новых направлений науки, от ядерной физики до онкологии.

В литературе одним из самых ярких лауреатов стал Эрнест Хемингуэй. Его стиль — короткий, лаконичный, пронизанный внутренним напряжением — изменил мировую литературу. Нобелевскую премию он получил за новеллу "Старик и море", но признание охватывало весь его творческий вклад, который повлиял на несколько поколений авторов.

Рядом с ним в пантеоне стоит Габриэль Гарсиа Маркес — мастер магического реализма, создавший один из самых известных романов человечества "Сто лет одиночества".

В сфере мира особенно выделяется фигура Мартина Лютера Кинга-младшего Фото: Википедия

В сфере мира особенно выделяется фигура Мартина Лютера Кинга-младшего. Он получил награду за ненасильственную борьбу против расовой дискриминации в США. Его речи стали символом мирного сопротивления и остаются актуальными даже сегодня.

В похожем ключе мир помнит Мать Терезу, отмеченную за многолетнюю гуманитарную деятельность среди беднейших и самых беззащитных людей. Ее награда стала признанием того, что помощь людям — это также форма борьбы за мир.

Сколько получают нобелевские лауреаты

Однако Нобелевская премия — это не только высшая честь и престиж, но и значительное денежное вознаграждение. Когда лауреаты получают премию, кроме медали и диплома, они также получают денежную сумму, которая со временем менялась.

Во время первого вручения премий в 1901 году размер денежного вознаграждения составлял 150 782 шведских кроны за каждую категорию. В дальнейшем, на протяжении десятилетий, сумма менялась — в зависимости от доходов фонда, экономических условий и финансовой политики.

Сегодня размер премии значительно больше: согласно решению Nobel Foundation, в 2023 году вознаграждение за премию было повышено на 1 миллион шведских крон — до 11 млн шведских крон (примерно 984 000 долларов США).

Итак, для лауреата премия означает не только признание заслуг, но и существенный финансовый ресурс, который может помочь реализовать дальнейшие исследования или проекты — или просто обеспечить финансовую свободу.

