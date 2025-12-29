Римский памятник, который возвышался над Стамбулом: что осталось от колонны Аркадия (фото)

На протяжении веков на одном из самых высоких холмов Константинополя возвышалась римская колонна Аркадия, которая формировала представление жителей об их городе и его прошлом. Это сооружение было не просто памятником победе, а стало центром легенд, религиозного значения и повседневной жизни в современном Стамбуле.

Памятник был возведен в 401 году н. э. в честь военной победы императора Аркадия над готскими войсками под предводительством Гайны. Высотой почти сорок метров, колонна возвышалась над Форумом Аркадия и повторяла дизайн знаменитых императорских колонн в Риме, пишет Arkeonews.

На поверхности памятника был выгравирован спиральный рельеф с изображениями битв, церемоний и ритуалов, а на вершине когда-то стояла статуя Аркадия. Известно, что строительство памятника завершилось лишь в 421 году н. э. во времена правления Феодосия II. Памятник высотой почти 40 метров конкурировал с колоннами императоров Траяна и Марква Аврелия в Риме.

Пьер Жиль измерил основание колонны и описал ее, а рисунки Ламберта де Воса 1570-х годов сохранили изображения с рельефов памятника Фото: Trinity College, Cambridge

Колонна была повреждена многочисленными землетрясениями в 543, 550 и 794 годах, однако она оставалась частью повседневного пейзажа города. Во время османского периода основание колонны стояло возле рынка Кадинлар Пазари и получило свое популярное название "Аврат Таши" (Женский камень).

На поверхности памятника был выгравирован спиральный рельеф с изображениями битв, церемоний и ритуалов, а на вершине когда-то стояла статуя Аркадия Фото: Public Domain

Эвлия Челеби, путешественник и писатель XVII века, описал в своей книге "Сейяхнаме" народные верования, связанные с этим местом. Одна из легенд утверждала, что статуя над колонной раз в год оживала, заставляя птиц падать с неба и кормить бедных.

До наших дней сохранилось лишь каменное основание колонны Аркадия Фото: Public Domain

Другие путешественники и исследователи также оставили много информации о памятнике, в частности французский путешественник Пьер Жиль измерил основу колонны и описал ее, а рисунки Ламберта де Воса 1570-х годов сохранили изображения с рельефов памятника.

До наших дней сохранилась лишь каменная основа колонны Аркадия, а ее фрагменты хранятся в Стамбульском археологическом музее. Это место имеет значение не только для истории римского искусства, но и для того, что оно показывает о городах как живых местах, сформированных историями.

Важность колонны заключается в том, как люди продолжали переосмысливать ее, сохраняя исчезнувший форум в памяти и традициях.

