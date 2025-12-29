Римська пам'ятка, яка височіла над Стамбулом: що залишилося від колони Аркадія (фото)

Впродовж століть на одному з найвищих пагорбів Константинополя височіла римська колона Аркадія, яка формувала уявлення мешканців про їхнє місто та його минуле. Ця споруда була не просто пам'ятником перемозі, а стала центром легенд, релігійного значення та повсякденного життя в сучасному Стамбулі.

Пам'ятник був зведений у 401 році н. е. на честь військової перемоги імператора Аркадія над готськими військами під проводом Гайни. Висотою майже сорок метрів, колона височіла над Форумом Аркадія і повторювала дизайн знаменитих імператорських колон у Римі, пише Arkeonews.

На поверхні пам'ятки був викарбуваний спіральний рельєф із зображеннями битв, церемоній та ритуалів, а на вершині колись стояла статуя Аркадія. Відомо, що будівництво пам'ятки завершилося лише у 421 році н. е. за часів правління Феодосія II. Пам'ятка висотою майже 40 метрів конкурувала з колонами імператорів Траяна та Марква Аврелія у Римі.

П'єр Жиль виміряв основу колони та описав її, а малюнки Ламберта де Воса 1570-х років зберегли зображення з рельєфів пам'ятки Фото: Trinity College, Cambridge

Колона була пошкоджена численними землетрусами у 543, 550 та 794 роках, проте вона залишалася частиною повсякденного пейзажу міста. Під час османського періоду основа колони стояла біля ринку Кадинлар Пазарі й отримала свою популярну назву "Аврат Таши" (Жіночий камінь).

На поверхні пам'ятки був викарбуваний спіральний рельєф із зображеннями битв, церемоній та ритуалів, а на вершині колись стояла статуя Аркадія Фото: Public Domain

Евлія Челебі, мандрівник та письменник XVII століття, описав у своїй книзі "Сейяхнаме" народні вірування, пов'язані з цим місцем. Одна з легенд стверджувала, що статуя над колоною раз на рік оживала, змушуючи птахів падати з неба і годувати бідних.

До наших часів збереглася лише кам'яна основа колони Аркадія Фото: Public Domain

Інші мандрівники та дослідники також залишили багато інформації про пам'ятку, зокрема французький мандрівник П'єр Жиль виміряв основу колони та описав її, а малюнки Ламберта де Воса 1570-х років зберегли зображення з рельєфів пам'ятки.

До наших часів збереглася лише кам'яна основа колони Аркадія, а її фрагменти зберігаються в Стамбульському археологічному музеї. Це місце має значення не тільки для історії римського мистецтва, але й для того, що воно показує про міста як живі місця, сформовані історіями.

Важливість колони полягає в тому, як люди продовжували переосмислювати її, зберігаючи зниклий форум у пам'яті та традиціях.

