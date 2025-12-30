Загублені й не знайдені: 6 столиць Стародавнього Світу, які досі чекають своїх відкривачів (фото)

Археологічні дослідження виявили багато стародавніх поселень, проте кілька великих міст, згаданих в історичних джерелах, досі не знайдені. Ці місця колись служили столицями та релігійними центрами могутніх королівств та імперій.

Письмові джерела, такі як королівські написи, адміністративні таблички та пізніші історичні записи, підтверджують, що ці міста існували і відігравали важливу роль у ранніх політичних системах, пише Live Science.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Ірісагріг: месопотамське місто з клинописних табличок

Ірісагріг — стародавнє місто в Месопотамії, розташоване десь на території сучасного Іраку, яке процвітало близько 4000 років тому. Про його існування стало відомо після того, як після вторгнення США в Ірак у 2003 році на ринку антикваріату з'явилися тисячі клинописних табличок. Вчені встановили, що ці таблички походили з одного міського центру, виходячи з спільних адміністративних термінів і згадок про місцевих чиновників.

Відео дня

Про існування міста стало відомо після того, як після вторгнення США в Ірак у 2003 році на ринку антикваріату з'явилися тисячі клинописних табличок Фото: Wikimedia Commons

На табличках описувалося життя в палаці, зокрема утримання великої кількості собак і левів. За цими тваринами доглядали спеціалізовані працівники, відомі як левові пастухи, які отримували пайки хліба та пива.

У текстах також згадувався храм, присвячений Енкі, богу, пов'язаному з мудрістю та творінням, де проводилися релігійні свята. Попри цю детальну інформацію, археологи не знайшли саме місто, а ті, хто вилучив таблички, ніколи не розкривали його місцезнаходження.

Ітджатаві: загублена столиця Середнього царства Єгипту

Ітджатаві було засновано як нову столицю єгипетським фараоном Аменемхатом I, який правив приблизно з 1981 по 1952 рік до н. е. Назва міста, яка перекладається як "Захоплення Двох Земель" відображала королівську владу та єдність у період політичної нестабільності. Хоча Аменемхат I був убитий, Ітджатаві продовжувало служити столицею Єгипту більше трьох століть.

Хоча Ітджатаві ніколи не знаходили, археологи вважають, що воно розташовувалося поблизу Лішта в центральному Єгипті Фото: Wikimedia Commons

Місто залишалося центром єгипетської адміністрації до приблизно 1640 року до н. е., коли північний Єгипет потрапив під контроль гіксосів. Хоча Ітджатаві ніколи не знаходили, археологи вважають, що воно розташовувалося поблизу Лішта в центральному Єгипті. Ця теорія базується на наявності в цьому районі королівських пірамід і поховань еліти, включаючи піраміду Аменемхата I.

Аккад: зниклий центр Аккадської імперії

Аккад, також відомий як Агаде, був столицею Аккадської імперії, яка панувала над більшою частиною Месопотамії між 2350 і 2150 роками до н. е. У період свого розквіту імперія простягалася від Перської затоки до частин Анатолії. Багато військових кампаній очолював Саргон Аккадський, засновник Аккадської імперії, який правив нею 55 років.

Багато військових кампаній очолював Саргон Аккадський, заснновник Аккадської імперії, який правив нею 55 років Фото: Wikimedia Commons

Стародавні тексти описують Аккад як могутнє місто з великими релігійними спорудами, включаючи Еулмаш, храм, присвячений богині Іштар. Попри свою важливість, Аккад так і не був знайдений. Записи свідчать, що місто було покинуте або зруйноване під час розпаду Аккадської імперії у 2150 р. до н. н.

Аль-Яхуду: вавилонське поселення юдейських вигнанців

Аль-Яхуду було поселенням у межах Вавилонської імперії, де жили депортовані юдеї після завоювання Юдеї царем Навуходоносором II у 587 р. до н. е. Примусове переселення було поширеною вавилонською політикою, яка використовувалася для контролю над завойованими територіями та придушення повстань.

Примусове переселення було поширеною вавилонською політикою, яка використовувалася для контролю над завойованими територіями Фото: Wikimedia Commons

Вченим відомо про близько 200 табличок, пов'язаних з Аль-Яхуду. Ці тексти свідчать, що громада зберігала релігійні традиції і місцеві жителі продовжували поклонятися Ягве. Хоча таблички дають уявлення про повсякденне життя і економічну діяльність, фізичне місцезнаходження поселення залишається невідомим.

Вашуканні: таємна імперії Мітанні

Вашуканні була столицею імперії Мітанні, яка існувала приблизно між 1550 і 1300 роками до н. е. Ця країна контролювала частини північно-східної Сирії, північного Іраку та південної Анатолії. Імперія Міттані була розташована між ворогуючими державами, включаючи хеттів та ассирійців, які поступово завойовували її територію.

Попри згадки в дипломатичному листуванні та договорах, місто Вашуканні так і не було виявлене Фото: Public Domain

Населення Вашуканні та більшої частини імперії складали хуррити, народ, мова якого збереглася в стародавніх текстах. Попри згадки в дипломатичному листуванні та договорах, місто так і не було виявлене. Деякі вчені вважають, що воно може знаходитися на північному сході Сирії, але жодні розкопки не підтвердили цю теорію.

Тініс: перша столиця Єгипетського царства

Тініс, також відомий як Тжену, був стародавнім єгипетським містом, пов'язаним з утворенням єгипетської держави близько 5000 років тому. За словами історика Манефона, кілька найперших правителів Єгипту правили з Тініса під час періоду об'єднання.

Після перенесення столиці до Мемфіса Тініс залишався важливим центром провінційного округу у часи Стародавнього царства Фото: Wikimedia Commons

Після перенесення столиці до Мемфіса Тініс залишався важливим центром провінційного округу у часи Стародавнього царства. Хоча його точне місцезнаходження ніколи не було підтверджено, вважається, що воно знаходилося поблизу Абидоса на півдні Єгипту. Це припущення підтверджується наявністю поховань членів королівської родини та еліти в околицях, що датуються тим самим періодом.

Важливо

Римська пам'ятка, яка височіла над Стамбулом: що залишилося від колони Аркадія (фото)

Ці загублені міста мали велике значення, оскільки вони формували політичну владу, системи вірувань і повсякденне життя в ранніх цивілізаціях. Їх знаходження допомогло б пояснити, як формувалися імперії, як управляли людьми і як культури виживали в періоди конфліктів і занепаду.

Раніше Фокус писав про неочікувані відкриття в Італії. Археолог знайшли докази того, що медичні знання етрусків випередили свій час.

Також ми розповідали про старовинний лабіринт, який виявили у Індії. Ця пам'ятка є найбільшим серед круглих лабіриннтів, які знаходили в країні.