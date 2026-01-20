Погребальный комплекс республиканской эпохи: археологи рассказали о новых открытиях в Риме

Во время археологических работ в районе Пьетралата в Риме ученые обнаружили большой погребальный комплекс, датируемый ранней республиканской эпохой. Захоронения. найденные вдоль Via di Pietralata, являются частью более широкого археологического ландшафта, сформированного многолетней деятельностью человека в этой части города.

Археологи нашли высеченный в скале погребальный комплекс рядом с участком древней дороги, небольшое культовое сооружение и две большие каменные чаши. Древнейшая чаша датируется III-II веками до н. э., что подтверждает интенсивное использование этого места в республиканскую эпоху, пишет Heritage Daily.

Предварительные исследования в Пьетралате, впервые проведенные в 1997 году, указывали на историческую важность этой местности после того, как были задокументированы свидетельства об архаичных поселениях VIII-VI веков до н. э.

Эти исследования зафиксировали туннели, высеченные в склоне холма и связанные с круглыми колодцами, которые интерпретируются как цистерны для сбора воды. Археологи также идентифицировали остатки жилых зданий высокого статуса позднего республиканского периода. Текущие раскопки, проведенные в рамках крупного проекта городского развития, подтвердили, что эта зона была непрерывно заселена с V века до н. э. до I века н. э.

Недавно обнаруженный погребальный комплекс был высечен в склоне туфового берега под Via di Pietralata и состоял в основном из двух гробниц. Гробница А имела монументальный вход, высеченный в скале, обрамленный каменными косяками и перемычкой, запечатанный единой монолитной плитой.

Внутри был найден саркофаг из камня пеперино вместе с погребальными дарами, среди которых были целые вазы, черная окрашенная миска, керамический кувшин, зеркало и маленькая чашка.

Гробница Б, построенная несколькими веками позже, в III веке до н. э., содержала останки мужского черепа с признаками хирургического сверления. Эта редкая деталь предоставила ценную информацию о медицинских практиках, использовавшихся в Древнем Риме. Исследователи предположили, что обе гробницы когда-то были соединены монументальным фасадом из туфа, который позже был демонтирован и использован повторно.

"Эти обстоятельства, — сказала Даниэла Порро, — демонстрируют, как современные пригороды хранят глубокие и неисследованные воспоминания, обогащая наше понимание Древнего Рима как рассеянного и меняющегося города". Эта находка продемонстрировала историческую важность пригородных районов и их роль в формировании долгосрочного развития Рима.

