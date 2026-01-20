Люди використовували геотермальні джерела ще в неоліті: вчені знайшли докази в Італії

Недавні археологічні дослідження надали нові докази того, що люди використовували природні джерела тепла набагато давніше, ніж досі вважалося. Висновки базуються на матеріалах, знайдених в центральній Італії, де були виявлені сліди тривалого контакту людини з термалньими джерелами.

Дослідження зосередилося на Баньо-дей-Фраті, частині термального комплексу Терме-ді-Сорано. Хоча видима споруда датується XV століттям н. е., нові розкопки виявили під нею набагато давнішу споруду, пише Heritage Daily.

Археологи виявили велику порожнину, висічену в скельній породі, яка містила еліпсоїдальну конструкцію з травертину та туфових блоків.

Подальші розкопки виявили стародавній термальний водоносний шар, безпосередньо пов'язаний із спорудою.

Цей водоносний шар раніше не був задокументований і мав чіткі ознаки контрольованого використання води.

Радіовуглецевий аналіз органічного матеріалу, знайденого в герметичних стратиграфічних шарах поблизу споруди, датував це місце періодом від 4495 до 4335 років до н. е.

Сукупність архітектурних, стратиграфічних та матеріальних доказів свідчить про те, що в районі Сорано проживали неолітичні групи, які активно облаштовували простір навколо джерел термальних вод.

Хоча точна мета цих дій залишається невідомою, знахідки показали, що систематичне використання термальних вод відбувалося набагато давніше, ніж було задокументовано.

Це дослідження продемонструвало, що ранні спільноти в Італії мали практичне розуміння свого оточення і інтегрували природні джерела тепла в повсякденне життя задовго до класичної античності.

