Царство Мідаса було набагато більшим: древня гробниця VIII все змінила (фото)

Монументальна фрігійська гробниця, знайдена в кургані Караагач поблизу Білечіка, змінила уявлення істориків про масштаби царства Мідаса. Поховання ранньої залізної доби свідчить про те, що фригійська царська влада поширювалася далеко за межі столиці.

Учені датували гробницю VIII століттям до н. е., періодом, який традиційно пов'язують із розквітом фригійської держави. У похованні археологи виявили бронзові посудини, кераміку з написом та велику дерев'яну камеру, яка схожа на елітні поховання, виявлені в Гордіоні, столиці Фригії, пише Arkeonews.

Дослідження, проведене під керівництвом Хусейна Ерпехлівана з університету Білечик Шейх Едебалісвідчить про те, що гробницю Караагач не можна пояснити як місцеве поховання еліти.

Її архітектурне планування наслідує планування королівських курганів у Гордіоні, зокрема відоме поховання, яке традиційно пов'язують з королем Мідасом.

Під час розкопок вчені виявили кілька ситул Фото: Arkeoloji Haber

Серед найвизначніших знахідок були бронзові посудини, які використовували в елітних церемоніях. Під час розкопок вчені виявили кілька ситул, прикрашених сценами конфлікту та офіційної процесії.

Ці предмети є надзвичайно рідкісними: аналогічні знаходили винятково в королівських гробницях в Гордіоні. Їхня присутність в Караагачі свідчить про тісний зв'язок з королівським двором і вказує на те, що похована особа займала виняткове становище у фрігійській ієрархії.

Археологи також виявили керамічний посуд з фрігійським написом. Предмети з написами є рідкісними в похованнях цього періоду.

Напис підкріплює інтерпретацію, що гробниця належала або близькому родичу царя Мідаса, або високопоставленому чиновнику, що діяв під королівською владою.

Відстань від столиці є одним з найважливіших аспектів відкриття. Курган Караагач ставить під сумнів попередні моделі, які розглядали Фрігію як жорстко централізоване королівство.

Натомість, докази підтверджують існування системи, в якій влада була розподілена між декількома регіональними центрами, а лояльна еліта керувала територіями, віддаленими від Гордіона.

Розкопки також показали, що курган мав довгу і складну історію. Під фригійським похованням дослідники виявили кладовище ранньої бронзової доби, а також пізніші поховання з наступних періодів.

Таке багатошарове використання свідчить про те, що це місце зберігало символічне значення упродовж майже 3000 років, відображаючи безперервність похоронних традицій і пам'яті про ландшафт в Анатолії.

Відкриття в Караагачі змінює інтерпретації фригійської політичної організації. Поєднання архітектури королівського стилю, рідкісних артефактів та географічної віддаленості від столиці свідчить про те, що влада еліти поширювалася на велику частину регіону.

