Гендерно неоднозначні: ким були таємничі слуги правителів Месопотамії (фото)

Трансгендерні та гендерно-різноманітні люди часто зазнають політичного тиску та ворожості з боку суспільства, але таке ставлення різко контрастує з найдавнішими суспільствами. У Месопотамії люди, які не відповідали жорстким гендерним категоріям, були інтегровані в соціальні, релігійні та політичні системи, а не виключені з них.

Понад 4500 років тому гендерно різноманітні особи в Месопотамії займали офіційні посади з визнаними титулами. До них належали асінну, релігійні служителі богині Іштар, та ша реші, високопоставлені королівські придворні. Стародавні записи свідчать, що їхня влада походила безпосередньо від їхньої гендерної неоднозначності, яка розглядалася як значуща, а не як проблематична, пише Live Science.

Асінну були слугами Іштар, богині кохання, війни, сексуальності та родючості, також відомої як Інанна в шумерській традиції. Вважалося, що вона контролює політичну владу та баланс самого життя. Шумерський гімн приписує їй такі сили:

"перетворювати чоловіка на жінку, а жінку на чоловіка

перетворювати одного на іншого

одягати жінок в чоловічий одяг

одягати чоловіків в жіночий одяг

давати чоловікам веретена

і давати зброю жінкам".

Асінну були слугами Іштар, богині кохання, війни, сексуальності та родючості Фото: Wikimedia Commons

Тексти описують асінну як володарів зцілюючих і захисних здібностей. Одне заклинання говорить:

"Нехай твій асінну стоїть поруч і витягне мою хворобу. Нехай він вижене хворобу, яка охопила мене, у вікно".

Їм також приписували політичний вплив, як показано в нововавилонському альманасі:

"[король] повинен доторкнутися до голови асінну, він переможе свого ворога, його земля буде підкорятися його наказам".

Ша реші, чий титул означає "один з глав", були близькими слугами короля Фото: British Museum

Ша реші, чий титул означає "один з глав", були близькими слугами короля. На відміну від інших придворних, їх описували як безплідних і зображували без бороди, що суперечило месопотамським уявленням про мужність. В одному заклинанні зазначено:

"Як ша реші, який не має нащадків, нехай твоє сім'я висохне!"

Попри це, вони носили той самий одяг, що й елітні чоловіки, і здійснювали військову, адміністративну та політичну владу. Деякі командували арміями та керували завойованими територіями, демонструючи глибоку довіру правителя.

Збережені свідчення показують, що гендерна неоднозначність у Месопотамії була не слабкістю, а джерелом легітимності та влади. Розуміння цієї історії допомагає розмістити сучасні дискусії про гендерну різноманітність у набагато ширшому людському контексті, де соціальна цінність не обмежувалася бінарними визначеннями.

