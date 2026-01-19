Гендерно неоднозначные: кем были таинственные слуги правителей Месопотамии (фото)

Трансгендерные и гендерно-разнообразные люди часто подвергаются политическому давлению и враждебности со стороны общества, но такое отношение резко контрастирует с древнейшими обществами. В Месопотамии люди, которые не соответствовали жестким гендерным категориям, были интегрированы в социальные, религиозные и политические системы, а не исключены из них.

Более 4500 лет назад гендерно разнообразные лица в Месопотамии занимали официальные должности с признанными титулами. К ним принадлежали асинну, религиозные служители богини Иштар, и ша реши, высокопоставленные королевские придворные. Древние записи свидетельствуют, что их власть происходила непосредственно от их гендерной неоднозначности, которая рассматривалась как значимая, а не как проблематичная, пишет Live Science.

Асинну были слугами Иштар, богини любви, войны, сексуальности и плодородия, также известной как Инанна в шумерской традиции. Считалось, что она контролирует политическую власть и баланс самой жизни. Шумерский гимн приписывает ей такие силы:

"превращать мужчину в женщину, а женщину в мужчину

превращать одного в другого

одевать женщин в мужскую одежду

одевать мужчин в женскую одежду

давать мужчинам веретена

и давать оружие женщинам".

Асинну были слугами Иштар, богини любви, войны, сексуальности и плодородия. Фото: Wikimedia Commons

Тексты описывают асинну как обладателей исцеляющих и защитных способностей. Одно заклинание гласит:

"Пусть твой асинну стоит рядом и вытащит мою болезнь. Пусть он выгонит болезнь, охватившую меня, в окно".

Им также приписывали политическое влияние, как показано в Нововавилонском альманахе:

"[король] должен прикоснуться к голове асинну, он победит своего врага, его земля будет подчиняться его приказам".

Ша реши, чей титул означает "один из глав", были близкими слугами короля. Фото: British Museum

Ша реши, чей титул означает "один из глав", были близкими слугами короля. В отличие от других придворных, их описывали как бесплодных и изображали без бороды, что противоречило месопотамским представлениям о мужественности. В одном заклинании указано:

"Как ша реши, не имеющий потомков, пусть твоя семья высохнет!"

Несмотря на это, они носили ту же одежду, что и элитные мужчины, и осуществляли военную, административную и политическую власть. Некоторые командовали армиями и управляли завоеванными территориями, демонстрируя глубокое доверие правителя.

Сохранившиеся свидетельства показывают, что гендерная неоднозначность в Месопотамии была не слабостью, а источником легитимности и власти. Понимание этой истории помогает разместить современные дискуссии о гендерном разнообразии в гораздо более широком человеческом контексте, где социальная ценность не ограничивалась бинарными определениями.

