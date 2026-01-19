Царство Мидаса было намного больше: древняя гробница VIII все изменила (фото)

Монументальная фригийская гробница, найденная в кургане Караагач близ Билечика, изменила представление историков о масштабах царства Мидаса. Захоронение раннего железного века свидетельствует о том, что фригийская царская власть распространялась далеко за пределы столицы.

Ученые датировали гробницу VIII веком до н. э., периодом, который традиционно связывают с расцветом фригийского государства. В захоронении археологи обнаружили бронзовые сосуды, керамику с надписью и большую деревянную камеру, которая похожа на элитные захоронения, обнаруженные в Гордионе, столице Фригии, пишет Arkeonews.

Исследование, проведенное под руководством Хусейна Эрпехливана из университета Билечик Шейх Эдебали, свидетельствует о том, что гробницу Караагач нельзя объяснить как местное захоронение элиты.

Ее архитектурная планировка подражает планированию королевских курганов в Гордионе, в частности известное захоронение, которое традиционно связывают с королем Мидасом.

Во время раскопок ученые обнаружили несколько ситул Фото: Arkeoloji Haber

Среди самых значительных находок были бронзовые сосуды, которые использовали в элитных церемониях. Во время раскопок ученые обнаружили несколько ситул, украшенных сценами конфликта и официальной процессии.

Эти предметы являются чрезвычайно редкими: аналогичные находили исключительно в королевских гробницах в Гордионе. Их присутствие в Караагаче свидетельствует о тесной связи с королевским двором и указывает на то, что похороненное лицо занимало исключительное положение во фригийской иерархии.

Археологи также обнаружили керамическую посуду с фригийской надписью. Предметы с надписями являются редкими в захоронениях этого периода.

Надпись подкрепляет интерпретацию, что гробница принадлежала либо близкому родственнику царя Мидаса, либо высокопоставленному чиновнику, действовавшему под королевской властью.

Расстояние от столицы является одним из важнейших аспектов открытия. Курган Караагач ставит под сомнение предыдущие модели, которые рассматривали Фригию как жестко централизованное королевство.

Зато доказательства подтверждают существование системы, в которой власть была распределена между несколькими региональными центрами, а лояльная элита руководила территориями, удаленными от Гордиона.

Раскопки также показали, что курган имел долгую и сложную историю. Под фригийским захоронением исследователи обнаружили кладбище раннего бронзового века, а также более поздние захоронения из последующих периодов.

Такое многослойное использование свидетельствует о том, что это место сохраняло символическое значение на протяжении почти 3000 лет, отражая непрерывность погребальных традиций и памяти о ландшафте в Анатолии.

Открытие в Караагаче меняет интерпретации фригийской политической организации. Сочетание архитектуры королевского стиля, редких артефактов и географической удаленности от столицы свидетельствует о том, что власть элиты распространялась на большую часть региона.

