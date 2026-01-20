Люди использовали геотермальные источники еще в эпоху неолита: найдены доказательства в Италии

Недавние археологические исследования предоставили новые доказательства того, что люди использовали природные источники тепла гораздо древнее, чем до сих пор считалось. Выводы базируются на материалах, найденных в центральной Италии, где были обнаружены следы длительного контакта человека с термалньими источниками.

Исследование сосредоточилось на Баньо-дей-Фрати, части термального комплекса Терме-ди-Сорано. Хотя видимое сооружение датируется XV веком н. э., новые раскопки обнаружили под ним гораздо более древнее сооружение, пишет Heritage Daily.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Археологи обнаружили большую полость, высеченную в скальной породе, которая содержала эллипсоидальную конструкцию из травертина и туфовых блоков.

Дальнейшие раскопки обнаружили древний термальный водоносный слой, непосредственно связанный с сооружением.

Відео дня

Этот водоносный слой ранее не был задокументирован и имел четкие признаки контролируемого использования воды.

Радиоуглеродный анализ органического материала, найденного в герметичных стратиграфических слоях вблизи сооружения, датировал это место периодом от 4495 до 4335 лет до н. э.

Совокупность архитектурных, стратиграфических и материальных доказательств свидетельствует о том, что в районе Сорано проживали неолитические группы, которые активно обустраивали пространство вокруг источников термальных вод.

Хотя точная цель этих действий остается неизвестной, находки показали, что систематическое использование термальных вод происходило гораздо раньше, чем было задокументировано.

Важно

Погребальный комплекс республиканской эпохи: археологи рассказали о новых открытиях в Риме

Это исследование продемонстрировало, что ранние сообщества в Италии имели практическое понимание своего окружения и интегрировали природные источники тепла в повседневную жизнь задолго до классической античности.

Ранее Фокус писал о том, как образовался и пришел в упадок орден тамплиеров. Начав свое существование как защитники паломников, эти рыцари в итоге стали врагами церкви.

Также мы рассказывали о том, что царство Мидаса могло быть гораздо больше, чем считали ученые. Об этом свидетельствует древняя гробница, которую обнаружили в Турции.