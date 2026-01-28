Археологи знайшли хрест-релікварій у Туреччині: цій знахідці понад тисячу років
Археологи повідомили про виявлення рідкісного бронзового хреста-релікварія під час розкопок у стародавньому місті Лістра в центральній Туреччині. Це місце давно визнане важливим центром ранньохристиянської історії в Анатолії.
Лістра була одним із міст, які відвідав святий Павло під час своїх місіонерських подорожей, і відіграла важливу роль у поширенні християнства в цьому регіоні. Новознайдений реліквіарний хрест складається з двох з'єднаних частин і, за результатами стилістичного та матеріалознавчого аналізу, датується IX–XI століттями н. е., пише Heritage Daily.
Експерти відзначили, що хрест був запечатаний зсередини заклепками, що рідко зустрічається в подібних знахідках, які зазвичай знаходять відкритими або фрагментованими. Доцент Ілкер Мете Міміроглу з Університету Неджметтіна Ербакана, який очолює команду археологів, заявив, що предмет був призначений для носіння як намисто і прикрашений символічними мотивами, а не фігурами людей.
Такий підхід до дизайну відображає середньовічні християнські традиції, які наголошували на символічному зображенні в предметах культового призначення. Хоча хрест-релікварій не відкривали під час дослідження, огляд поверхні показав, що він, ймовірно, не містить фізичних реліквій.Важливо
Ця знахідка посилює цінність Лістри як місця досліджень, що поєднує археологію, теологію та культурну історію. Поточні розкопки на цьому місці проводяться під наглядом Міністерства культури і туризму у співпраці з Університетом Неджметтіна Ербакана та за підтримки місцевих органів влади.
