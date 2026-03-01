Зналися із самим Люцифером: чому із салемськими відьмами було не все так однозначно (фото)

З червня 1692 по травень 1693 року в американському селищі Салем відбулася низка розслідувань і судових процесів, в результаті яких 19 осіб стратили за чаклунство, а багато інших – ув'язнили. Ці події увійшли в історію як "Процес над салемськими відьмами".

Події супроводжувалися офіційними судовими процесами, показаннями під присягою та офіційними ордерами, виданими колоніальною владою. Хоча кількість жертв була невеликою порівняно з європейськими полюваннями на відьом, судові процеси в Салемі стали одним з найбільш задокументованих і значущих в ранній історії Америки.

Полювання на відьом: від Європи до Америки

Приблизно з 1300 років до кінця XVIII століття у Європі судили десятки тисяч осіб за чаклунство. Історики оцінюють, що близько 110 000 осіб було засуджено, а від 40 000 до 60 000 страчено, причому найінтенсивніший період припав на 1580-1640-ті роки. Більшість випадків відбулися у Німеччині, Нідерландах, Франції, Італії та Швейцарії.

"Відьомський дім" в Салемі. Тут жив суддя Корвін, котрий відправив на ешафот 19 відьом Фото: Вікіпедія

Панувала думка, що відьми уклали угоду з дияволом, використовували демонів як помічників і застосовували надприродні засоби, щоб завдавати шкоди іншим. Хоча деякі особи практикували різні форми народної магії, жодних історичних доказів існування складних сатанинських змов, описаних у протоколах судових процесів, не існує.

До 1692 року масштабні переслідування відьом в Європі вже йшли на спад. Тому судові процеси в Салемі є пізнім і локалізованим продовженням попередньої тенденції, а не піком цього явища.

Передумови полювання

Наприкінці XVII століття Салем був процвітаючим портом у затоці Массачусетс, який займався торгівлею в Атлантичному океані. Приблизно за 10 миль углиб суші розташовувалося село Салем, невелике сільськогосподарське поселення з приблизно 500 мешканцями. Село було економічно і соціально розділене.

Пошук "відьом" чи доказів чаклунства часто набував форм моральної паніки чи масової істерії Фото: Вікіпедія

Дві провідні родини — Портери та Путнами — представляли протилежні інтереси. Портери мали комерційні зв'язки з містом Салем, тоді як Путнами підтримували більшу місцеву незалежність і були союзниками менш заможних фермерських родин. Суперечки щодо власності та судові позови були поширеним явищем, що посилювало напруженість між фракціями.

У 1689 році Семюел Перріс став пастором конгрегаціоналістської церкви села. Його суворий стиль проповідей та суперечки щодо зарплати та власності поглибили розбіжності всередині громади. На початку 1690-х років село фактично розділилося на фракції, що підтримували Перріса, та ті, що були проти нього.

Таємнича хвороба та пошук винних

У січні 1692 року дочка Перріса Елізабет та його племінниця Ебігейл Вільямс почали виявляти незвичайну поведінку: вони кричали, видавали дивні звуки, ховалися під меблями. Також дівчата скаржилися на те, що їх хтось колов шпилькою та ножем, а під час проповідей Перріса вони затикали вуха.

Місцевий лікар Вільям Гріггс не знайшов фізичних причин для такої хвороби тож дійшов висновку, що причиною такої поведінки є вплив відьом. Незабаром ще одна дівчинка, Анна Путнам почала поводитися так само.

Пізніше дівчата вказали на трьох жінок, які начебто наслали чари: Тітубу, рабиню в домі Перріса; Сару Гуд, бідну жебрачку; і Сару Осборн, літню вдову, яка була залучена в судовий спір із пуританами. 1 березня магістрати Джон Гаторн і Джонатан Корвін допитали обвинувачених.

Гуд і Осборн заперечили звинувачення. Тітуба спочатку також заперечувала, але пізніше зізналася, описавши зустрічі з дияволом і стверджуючи, що в громаді діяли інші відьми. Її свідчення надали магістратам як зізнання, так і припущення про більш широку змову, що спонукало до подальших звинувачень.

З плином тижнів звинувачення висунули ще кільком особам, серед яких були шановані члени церкви, такі як Ребекка Нерс. Багато з обвинувачів були пов'язані з родиною Путнам, а деякі з обвинувачених були особами, з якими Путнами раніше мали суперечки.

Початок суду та перші страти

27 травня 1692 року губернатор сер Вільям Фіпс створив спеціальний суд для розгляду все більшої кількості справ. Суд очолював віце-губернатор Вільям Стаутон.

Ключовою особливістю судового процесу було прийняття "спектральних доказів", тобто свідчень про те, що дух або привид обвинуваченого завдав шкоди жертвам. Обвинуваченим не надавали юридичну допомогу, і вони мали обмежені можливості оскаржити такі звинувачення.

Ключовою особливістю судового процесу було прийняття "спектральних доказів" Фото: Вікіпедія

2 червня Бріджет Бішоп стала першою особою, засудженою судом. Її стратили 10 червня. У липні було повішено ще п'ятьох, серед яких Ребекка Нерс і Сара Гуд. 19 серпня було страчено Джорджа Берроуза, колишнього пастора в селі Салем. 22 вересня повісили ще вісьмох осіб.

Жиля Корі, який відмовився визнати свою провину, піддали тортурам, притискаючи важкими каменями, після чого він помер через два дні. До кінця вересня 1692 року 19 осіб було страчено через повішення, а кілька інших померли у в'язниці.

Кінець полювання на відьом

Критика судових процесів поступово посилювалася. Інкріс Метер, голова Гарвардського коледжу, поставив під сумнів надійність спектральних доказів і попередив, що краще, щоб підозрювані в чаклунстві втекли, ніж щоб була засуджена невинна людина.

29 жовтня 1692 року губернатор Фіпс розпустив спеціальний суд. Був створений новий Вищий суд, і спектральні докази більше не приймалися.

Бріджет Бішоп стала першою особою, засудженою судом Фото: Вікіпедія

Коли на початку 1693 року судові процеси відновилися, більшість з тих, хто залишився під судом, були виправдані. До травня 1693 року Фіпс помилував тих, хто все ще перебував під вартою, фактично поклавши край кризі.

У роки, що слідували за судовими процесами, декілька учасників публічно визнали свою помилку. У 1697 році Массачусетс оголосив день посту і роздумів. У 1702 році Генеральний суд оголосив судові процеси незаконними.

Згодом, у 1711 році багато вироків було скасовано, а сім'ям жертв було надано фінансову компенсацію. Подальші виправдання відбулися в XX і на початку XXI століть.

Судові процеси над салемськими відьмами сприяли розвитку правових стандартів в американській юриспруденції, зокрема щодо правил збирання доказів, презумпції невинуватості та важливості процесуальних гарантій.

Сьогодні судові процеси над відьмами в Салемі залишаються добре задокументованим прикладом того, як соціальна напруга, релігійні переконання та юридичні процедури перетиналися в колоніальній Новій Англії.

