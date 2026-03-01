Бог забрав Місяць: як Христофор Колумб врятувався від смерті завдяки місячному затемненню

29 лютого 1504 року в небі над Карибським морем відбулося повне місячне затемнення, яке увійшло в історію не лише як астрономічне явище, а й як момент порятунку Христофора Колумба.

Ця подія відбулася під час четвертої експедиції Христофора Колумба. У 1502–1504 роках він досліджував узбережжя Центральної Америки, намагаючись знайти прохід до Індійського океану.

Проте подорож виявилася невдалою: кораблі зазнали серйозних ушкоджень через шторми та червоточину. У червні 1503 року два з них довелося покинути біля берегів Ямайки. Екіпаж фактично опинився у вимушеній ізоляції без можливості швидко повернутися до Іспанії.

Напруження з місцевими жителями

Спочатку місцеві жителі постачали європейцям їжу — кукурудзу, маніок, рибу. Проте місяці очікування рятувального корабля виснажували обидві сторони. За свідченням Фердинанда, сина Христофора Колумба, який пізніше описав події у біографії батька, стосунки поступово погіршувалися.

Частина моряків збунтувалася, почалися конфлікти, а довіра місцевих мешканців була втрачена. Постачання харчів припинилося, і загроза голоду стала реальною.

Альманах як інструмент порятунку

Ключем до порятунку став астрономічний альманах, який Колумб узяв із собою в експедицію. Найімовірніше, це було видання німецького математика й астронома Реґіомонтана, що містило таблиці руху Сонця і Місяця на багато років уперед.

Такі таблиці були надзвичайно важливими для мореплавців: вони дозволяли визначати час, орієнтуватися в океані та передбачати затемнення.

Йоганн Мюллер, німецький астроном та математик, відомий як як Реґіомонтан Фото: Wikipedia

Переглядаючи записи, Колумб помітив, що 29 лютого 1504 року очікується повне місячне затемнення, видиме в регіоні Карибів. У такі моменти Місяць набуває темно-червоного відтінку через розсіювання сонячного світла в атмосфері — явище, яке сьогодні називають "кривавим Місяцем".

План із "зникненням" Місяця

Розуміючи психологічний ефект такого видовища, Колумб вирішив використати його як інструмент впливу. Він повідомив місцевим вождям, що його Бог розгнівався через відмову годувати прибульців і незабаром "забере Місяць" як знак свого гніву. За описами хроністів, мореплавець навіть точно вказав час, коли почнеться затемнення.

За легендою, вождь звернувся до Колумба з проханням "повернути світило" та пообіцяв відновити постачання їжі Фото: Wikipedia

Коли Місяць почав темніти, а згодом став багряним, це справило сильне враження. Для місцевих жителів ця подія виглядала надприродною. За легендою, вождь звернувся до Колумба з проханням "повернути світило" та пообіцяв відновити постачання їжі. Мореплавець, у свою чергу, дочекався фази завершення затемнення і оголосив, що Бог пробачив місцевих жителів.

Міф чи історичний факт?

Історики застерігають, що значна частина цієї історії походить із пізніших описів, зокрема з праці Фердинанда. Проте астрономічні розрахунки підтверджують: повне місячне затемнення справді відбулося 29 лютого 1504 року і було добре видиме з Ямайки. Сучасні моделі небесної механіки дозволяють точно відтворити фазу та тривалість затемнення, і вони збігаються з датами, наведеними в джерелах.

Чи була реакція місцевих саме такою, як описано, — питання відкрите. Деякі дослідники вважають, що корінні мешканці могли мати власні знання про небесні явища. Інші припускають, що історія була дещо прикрашена, аби продемонструвати винахідливість адмірала. Водночас сам факт використання астрономічних знань як засобу впливу виглядає цілком правдоподібним.

Порятунок і повернення

Після цього інциденту постачання їжі відновилося, і команда змогла протриматися до червня 1504 року, коли з Еспаньйоли прибув рятувальний корабель. Таким чином, поєднання наукового передбачення і психологічного розрахунку допомогло уникнути катастрофи.

У червні 1504 року з Еспаньйоли прибув рятувальний корабель Фото: Wikipedia

Історія з затемненням демонструє важливу рису епохи Великих географічних відкриттів: знання ставали інструментом влади. У світі, де більшість людей не розуміла причин небесних явищ, той, хто міг їх передбачити, отримував символічну перевагу. У випадку Колумба це означало різницю між голодом і виживанням.

Минуло понад п’ять століть, але цей епізод залишається прикладом того, як наука може впливати на хід історії. Повне місячне затемнення 1504 року стало не лише небесною подією, а й моментом, коли знання про рух Місяця врятувало людські життя.

