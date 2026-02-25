Виникли задовго до появи писемності: які таємниці ховають 40000-річні символи

Нове дослідження поставило під сумнів давні уявлення про походження писемності та символічної комунікації в Європі. Вчені знайшли докази того, що ранні люди могли використовувати структуровані системи символів близько 40 000 років тому.

Упродовж десятиліть археологи розглядали позначки на палеолітичних артефактах як декоративні або ритуальні елементи. Однак новий аналіз показав, що ці знаки, можливо, були частиною організованого методу комунікації, який використовувався в ранніх людських спільнотах, пише Heritage Daily.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Дослідження проводили Крістіан Бентц із Саарландського університету та Ева Дуткевич із Берлінських державних музеїв. Вони переглянули сотні предметів, пов'язаних з палеолітичною культурою Ауріньяка, представники якої в різних частинах Європи приблизно 40 000 років тому.

Вчені зазначають, що хоча ці позначки не відповідають правилам сучасної писемності, проте візерунки свідчать про те, що люди структурували та передавали повідомлення символічно задовго до розвитку писемної мови.

Для порівняння, найдавніші визнані системи письма, включаючи шумерський протоклинопис в Месопотамії, виникли приблизно 5000 років тому. Ці системи розвинулися з числового та економічного обліку в писемність, що відображала розмовну мову. Через таку хронологію письмо довго вважалося відносно недавнім етапом у розвитку людства.

Дослідники каталогізували понад 3000 окремих символів на 260 артефактах. Серед них були фігурки з мамонтової кістки, кістяні інструменти, фрагменти рогів, особисті прикраси та флейтоподібні інструменти. Повторювані мотиви, такі як крапки, V-подібні форми, паралельні лінії, хрести та затінені візерунки, з'являлися на різних предметах.

Щоб перевірити, чи були ці знаки випадковими, команда застосувала комп'ютерні алгоритми та методи з теорії інформації в лінгвістиці. Вони проаналізували частоту повторень, варіативність та щільність інформації за допомогою ентропійного аналізу.

Результати показали, що символи не були розміщені випадково. Натомість вони з'являлися в повторюваних послідовностях, що вказувало на спільні конвенції всередині групи. Послідовності символів на фігурках мали на 15% вищу щільність інформації, ніж на інструментах, тоді як інструменти демонстрували більш регулярну варіативність, ніж прикраси. Ця закономірність свідчила про те, що позначки, ймовірно, відображали функцію об'єкта, підкріплюючи аргумент про те, що символи мали значення.

Одним із найвизначніших результатів була довговічність системи. Структура та інформаційна щільність символів залишалися стабільними упродовж майже 10 000 років, що вказувало на те, що ця практика передавалася з покоління в покоління. Однак на відміну від протописьма Месопотамії, система Ауріньяка не перетворилася на повноцінне письмо.

Дослідники ще не визначили, чому ця символічна традиція зникла. Можливі пояснення включають культурні зміни, міграцію або втрату соціальних контекстів, які колись надавали символам значення. Попри це, дослідження надало переконливі докази того, що організована символічна комунікація почалася набагато раніше, ніж вважалося раніше, перекроївши ширшу історію писемності та людського пізнання.

Важливо

Цілеспрямоване насильство щодо жінок та дітей: що знайшли археологи у Сербії

Розуміння того, як ранні люди використовували символи, змінює уявлення про розвиток комунікації. Воно свідчить про те, що основи писемності були закріплені в спільних символічних практиках ще в глибокій преісторії, задовго до появи формальних писемностей.

Раніше Фокус писав про те, як древні римляни вплинули на появу вікінгів. Вчені знайшли докази того, що могутність морських розбійників зародилася ще в III столітті н. е.

Також ми розповідали про те, як турецькі археологи виявили найстарішу тканину кольору індиго. Їхній знахідці 4000 років.