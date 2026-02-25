Цілеспрямоване насильство щодо жінок та дітей: що знайшли археологи у Сербії

Вчені виявили, що поховання IX століття до н. е. в Гомолаві на півночі Сербії вказує на вибіркове насильство в період політичної та соціальної напруженості в Карпатському басейні. Замість епідемії або стихійного лиха докази вказують на навмисний напад, спрямований головним чином на жінок і дітей.

Дослідники оглянули останки 77 осіб, похованих разом у неглибокій ямі глибиною близько 0,5 метра. Біоархеологічний аналіз показав, що більше половини з них були дітьми віком від одного до дванадцяти років, пише Heritage Daily.

Визначення статі за допомогою скелетних ознак, аналізу стародавньої ДНК та пептидів емалі показало, що жінки переважали в більшості вікових груп, особливо серед дорослих. Раніше вважалося, що це була епідемія, але аналіз на наявність патогенів не дав підтвердження.

Аналіз травм дав найчіткіше пояснення. Багато скелетів мали незагоєні травми, отримані перед смертю, які часто були зосереджені на спині та верхній частині черепа. Ця картина відповідала навмисному насильству. Розташування ударів свідчило про те, що жертви були атаковані ззаду або під час втечі, а не в сутичці.

Генетичні дані додали додаткових деталей. Геноми з низьким покриттям від 25 осіб майже не виявили близьких біологічних зв'язків між похованими разом, за винятком однієї матері та її двох молодих дочок. Це контрастувало з іншими місцями доісторичних масових вбивств, де жертви часто належали до однієї родини або невеликої громади.

Ізотопний аналіз підтвердив цей висновок. Відмінності у співвідношенні стронцію та харчових ознаках вказували на те, що багато осіб виросли в різних районах і дотримувалися різних харчових звичок, перш ніж опинилися разом у Гомолаві. Отже, поховання відображало міжрегіональну подію, а не насильство в межах одного поселення.

Могила виглядала ретельно облаштованою. У ній були знайдені кераміка, бронзові прикраси, останки тварин, включаючи молоду корову, покладену під людські тіла, залишки їжі, уламки жорна та спалене насіння. Оформлення поховання свідчило про його ритуальне або символічне значення.

У сукупності ці знахідки вказували на вибіркове, летальне насильство, спрямоване проти конкретних демографічних груп у період нестабільності в Карпатському басейні.

