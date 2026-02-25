Целенаправленное насилие в отношении женщин и детей: что нашли археологи в Сербии

Ученые обнаружили, что захоронение IX века до н. э. в Гомолаве на севере Сербии указывает на выборочное насилие в период политической и социальной напряженности в Карпатском бассейне. Вместо эпидемии или стихийного бедствия доказательства указывают на преднамеренное нападение, направленное главным образом на женщин и детей.

Исследователи осмотрели останки 77 человек, похороненных вместе в неглубокой яме глубиной около 0,5 метра. Биоархеологический анализ показал, что более половины из них были детьми в возрасте от одного до двенадцати лет, пишет Heritage Daily.

Определение пола с помощью скелетных признаков, анализа древней ДНК и пептидов эмали показало, что женщины преобладали в большинстве возрастных групп, особенно среди взрослых. Ранее считалось, что это была эпидемия, но анализ на наличие патогенов не дал подтверждения.

Анализ травм дал самое четкое объяснение. Многие скелеты имели незажившие травмы, полученные перед смертью, которые часто были сосредоточены на спине и верхней части черепа. Эта картина соответствовала преднамеренному насилию. Расположение ударов свидетельствовало о том, что жертвы были атакованы сзади или во время бегства, а не в схватке.

Генетические данные добавили дополнительных деталей. Геномы с низким покрытием от 25 человек почти не обнаружили близких биологических связей между похороненными вместе, за исключением одной матери и ее двух молодых дочерей. Это контрастировало с другими местами доисторических массовых убийств, где жертвы часто принадлежали к одной семье или небольшой общине.

Изотопный анализ подтвердил этот вывод. Различия в соотношении стронция и пищевых признаках указывали на то, что многие лица выросли в разных районах и придерживались разных пищевых привычек, прежде чем оказались вместе в Гомолаве. Следовательно, захоронение отражало межрегиональное событие, а не насилие в пределах одного поселения.

Могила выглядела тщательно обустроенной. В ней были найдены керамика, бронзовые украшения, останки животных, включая молодую корову, положенную под человеческие тела, остатки пищи, обломки жернова и сожженные семена. Оформление захоронения свидетельствовало о его ритуальном или символическом значении.

В совокупности эти находки указывали на выборочное, летальное насилие, направленное против конкретных демографических групп в период нестабильности в Карпатском бассейне.

