Храм Солнца найден: разгадка тайны культа императора скрывалась в древней надписи (фото)

В центральной Сирии внутри одной из важнейших исторических мечетей страны археологи обнаружили древнюю греческую надпись. Эта находка привлекла внимание к древнему городу Хомс и его солнечному культу, который был тесно связан с имперской властью в Риме.

В центре дискуссии стоит Великая мечеть Хомса, сооружение, которое, как долго считалось, занимало священную землю, использовавшуюся непрерывно в течение почти двух тысяч лет, пишет Arkeonews.

Во время реставрационных работ в 2016 году рабочие обнаружили греческую надпись, высеченную на гранитном основании колонны, скрытой под полом мечети. Квадратное основание, шириной около одного метра, содержит 75-сантиметровую панель с надписью, обрамленную декоративными мотивами.

В древности Хомс был известен как Эмеса, выдающийся религиозный и политический центр римской Сирии. Ученые давно подозревали, что мечеть может стоять над остатками главного языческого святилища города — Храма Солнца. Однако до сих пор эта теория основывалась преимущественно на литературных упоминаниях и архитектурных намеках, а не на физических доказательствах.

Рабочие обнаружили греческую надпись, высеченную на гранитном основании колонны, скрытой под полом мечети Фото: Абдулхади ан-Наджжар

По словам профессора Маамуна Салеха Абдулкарима из Университета Шарджи, стиль надписи подтверждает римскую имперскую дату. Ее тон героический и милитаристский, она сравнивает правителя с ветром, бурей и леопардом — образы, распространенные в королевских посвящениях той эпохи.

Буквы выглядят симметричными и формальными, расположенными горизонтальными строками под орнаментальной каймой, типичной для памятных надписей. Хотя греческий текст содержит грамматические неточности, такие особенности не были необычными в римской Сирии, где широко использовался арамейский язык.

Расположение надписи на основании колонны свидетельствует о том, что когда-то она была частью монументального языческого сооружения. Если это подтвердится, это подкрепит аргумент о том, что мечеть занимает именно место Храма Солнца.

Предложенная последовательность отражает скорее непрерывность, чем разрушение: языческое святилище, которое позже было заменено церковью, а в конце концов — мечетью. Местные предания утверждают, что до исламского периода здесь стояла церковь, посвященная Иоанну Крестителю, построенная после упадка языческого культа.

Потенциальная связь с императором Элагабалом придает этой находке большее историческое значение. Элагабал, родившийся около 203 года н. э. в Эмесе как Варий Авит Бассиан, служил наследственным верховным жрецом бога Солнца города, прежде чем стать римским императором в 218 году н. э. в возрасте четырнадцати лет.

Расположение надписи на основании колонны свидетельствует о том, что когда-то она была частью монументального языческого сооружения Фото: Териз Лайун

Как правитель, он пытался возвести своего родного сирийского бога, известного местным жителям как Элагабал, до самого высокого ранга в римском пантеоне. Он перенес священный черный камень, связанный с богом, из Эмесы в Рим и установил его в новом храме на Палатине.

Эти реформы встретили сильное сопротивление со стороны римской элиты, которая выступала против предпочтения иностранного восточного бога над традиционными богами, такими как Юпитер. Началась политическая нестабильность. В 222 году н. э. члены преторианской гвардии убили восемнадцатилетнего императора, и многие его религиозные меры были отменены.

Древние писатели изображали его как скандального и непредсказуемого, хотя современные историки часто относятся к этим описаниям с осторожностью, признавая, что они были сформированы политической враждебностью после его смерти.

В римской Эмесе храм Солнца стоял в центре гражданской идентичности, а высокое жречество было настолько влиятельным, что выдвинуло одного из своих членов на императорский трон. Однако к IV веку христианство широко распространилось по всей Сирии.

Языческие и христианские общины сосуществовали на протяжении поколений, прежде чем христианство стало доминирующей религией. Позже, после исламского завоевания, многие церкви были превращены в мечети, что ознаменовало очередной этап трансформации этого места.

Таким образом, Великая мечеть Хомса отражает три основных религиозных этапа: язычество, христианство и ислам. Вместо того, чтобы уничтожить предыдущие традиции, каждый период, кажется, непосредственно опирался на то, что было раньше. Как отмечают ученые, строительство новых священных пространств поверх старых было распространенной практикой на Ближнем Востоке.

Профессор Абдулкарим описал надпись как важный шаг к решению столетнего вопроса о точном местонахождении Храма Солнца. Хотя для полного подтверждения потребуются дополнительные археологические данные, эта находка является самым весомым материальным доказательством, связывающим мечеть с главным языческим святилищем Эмесы.

