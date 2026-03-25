Таких находок еще не было: археологи обнаружили редкий артефакт в Испании (фото)

Археологические работы на северо-восточном побережье Испании вновь привлекли внимание к достопримечательности в городке Кунит, где интерес вызвал небольшой, но необычный фрагмент керамики. Этот предмет, найденный на месте раскопок "Корраль-дель-Кастель", является частью сосуда, украшенного изображением головы волка.

Несмотря на небольшие размеры, этот фрагмент позволил лучше понять верования и повседневную жизнь общин, проживавших в этом регионе более 2000 лет назад, пишет Фокус.

Исследователи идентифицировали фрагмент как часть керамического ободка, изготовленного в иберийский период. Его особенностью является изображение волка — животного, имевшего сильное символическое значение для иберийских народов. По словам археологов, это единственный известный пример изображения волка на иберийской керамике в этом регионе.

В иберийской культуре волка уважали и боялись. Его ассоциировали с силой, ловкостью и выживанием — качествами, которые ценились как в охоте, так и в войне. Поведение животного, особенно его способность действовать в группах, сделала его естественным символом единства и стратегии.

Эти идеи появлялись и в других находках по всей Испании, где волков изображали в скульптурах, на доспехах и церемониальных предметах. Некоторые изображения включали сцены с волчицей и ее детенышами, тогда как другие появлялись на защитном снаряжении, что указывает на связь между животным и обороной.

Атефакт обнаружили во время археологического обследования перед реконструкцией общественного парка, построенного на месте древнего поселения. Корал-дель-Кастель когда-то стоял вблизи ключевых прибрежных путей и был связан с иберийской группой, известной как Косетани.

Значительная часть поселения была утрачена в предыдущие десятилетия из-за строительства, которое не предусматривало надлежащих раскопок. В результате сохранились лишь ограниченные остатки.

Текущие усилия сосредоточены на выявлении того, что еще может существовать под поверхностью. Хотя предыдущие повреждения снизили ожидания, наличие такого редкого предмета, как фрагмент с изображением волка, свидетельствовало о том, что еще можно найти другие важные материалы.

Находки из этой местности уже предоставили полезную информацию о структуре поселения. Во время раскопок ученые обнаружили амфоры, которые использовались для хранения и транспортировки товаров, а также изысканную керамическую посуду.

Эти находки свидетельствуют о том, что община занималась как торговлей, так и хозяйственной деятельностью. Расположение поселения, примерно в 500 метрах от побережья, подтвердило предположение, что оно было частью более широкой системы, которая соединяла внутренние и прибрежные районы.

Находки указывают на то, что местность имела два основных этапа заселения. Первый датировался периодом расцвета иберийской культуры, примерно III или IV веком до н. э. Второй пришелся на время перехода к римскому влиянию между II и I веками до н. э.

Отсутствие более поздних находок времен Римской империи свидетельствует о том, что поселение в конце концов было покинуто, вероятно, из-за переселения жителей в новые типы поселений в близлежащих низменностях.

Текущие исследования в Корраль-дель-Кастель демонстрируют, как даже небольшие открытия могут изменить представление о древних обществах. Этот фрагмент стал прямой связью с верованиями, торговлей и повседневной жизнью, что делает его важным не только для исследователей, но и для всех, кто интересуется историей ранних европейских культур.

При написании этого материала использованы источники: Arkeonews, Diari de Tarragona.