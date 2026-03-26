Дайверы нашли римские сокровища в швейцарском озере: масштабы находки поразили археологов (фото)

Во время исследования места кораблекрушения в швейцарском озере археологи обнаружили ценные находки, которые привлекли внимание своими масштабами и состоянием сохранности. Эта находка дает четкое представление о том, как в раннеримский период осуществлялись перевозки и торговля товарами во внутренних регионах.

Местонахождение находки — озеро Невшатель, где археологи обнаружили сотни предметов, связанных с кораблекрушением римских времен, пишет Фокус.

Впервые груз заметили в ноябре 2024 года благодаря аэрофотосъемке во время программы мониторинга, которую проводило Кантональное археологическое управление Невшателя. Дальнейшие погружения и раскопки в марте 2025 года подтвердили важность места находки и обнаружили масштабы материальных остатков на дне озера.

Исследователи задокументировали и изъяли много предметов, чтобы уберечь их от повреждения. Хотя под водой они сохранились в очень хорошем состоянии, они оставались хрупкими. Изъятие наиболее уязвимых предметов помогло предотвратить дальнейшие потери, одновременно позволив провести детальное исследование.

Груз состоял преимущественно из керамических сосудов, в частности тарелок, мисок и чашек, изготовленных на Швейцарском плато. Амфоры, которые использовались для транспортировки оливкового масла из Испании, свидетельствовали о том, что торговые пути на большие расстояния достигали этого региона.

Фото: Octopus Foundation

Наряду с этими товарами археологи нашли инструменты и предметы повседневного обихода, которые, вероятно, принадлежали экипажу, что дало представление о повседневной работе и организации перевозок.

Среди самых выдающихся находок были части упряжи и колесниц, а также хорошо сохранившиеся колеса. Эти остатки свидетельствуют о том, что транспорт совмещал как наземные, так и водные маршруты. Также археологи обнаружили мечи, что указывает на то, что судно, датированное 20-50 годами н. э., могло путешествовать под военной защитой, несмотря на то, что оно было торговым.

Прежде чем артефакты можно будет выставить на обозрение, их необходимо тщательно консервировать и реставрировать, чтобы обеспечить их стабильность. Впоследствии коллекцию планируют представить публике в музее Laténium в Невшателе.

Эта находка предоставляет ценную информацию о торговых системах, методах производства и перемещения товаров в римские времена. Она также помогает исследователям лучше понять, как внутренние водные пути использовались наряду с дорогами.

При написании этого материала использованы источники: Heritage Daily, Octopus Foundation.