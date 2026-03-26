Дайвери знайшли римські скарби у швейцарському озері: масштаби знахідки вразили археологів (фото)

Під час дослідження місця корабельної аварії у швейцарському озері археологи виявили цінні знахідки, які привернули увагу своїми масштабами та станом збереження. Ця знахідка дає чітке уявлення про те, як у ранньоримський період здійснювалися перевезення та торгівля товарами у внутрішніх регіонах.

Місцезнаходження знахідки — озеро Невшатель, де археологи виявили сотні предметів, пов'язаних із корабельною аварією римських часів, пише Фокус.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Вперше вантаж помітили в листопаді 2024 року завдяки аерофотозйомці під час програми моніторингу, яку проводило Кантональне археологічне управління Невшателя. Подальші занурення та розкопки в березні 2025 року підтвердили важливість місця знахідки та виявили масштаби матеріальних залишків на дні озера.

Дослідники задокументували та вилучили багато предметів, щоб уберегти їх від пошкодження. Хоча під водою вони збереглися у дуже хорошому стані, вони залишалися крихкими. Вилучення найбільш вразливих предметів допомогло запобігти подальшим втратам, одночасно давши змогу провести детальне дослідження.

Відео дня

Вантаж складався переважно з керамічних посудин, зокрема тарілок, мисок та чашок, виготовлених на Швейцарському плато. Амфори, що використовувалися для транспортування оливкової олії з Іспанії, свідчили про те, що торгові шляхи на великі відстані досягали цього регіону.

Вантаж складався переважно з керамічних посудин, зокрема тарілок, мисок та чашок, виготовлених на Швейцарському плато Фото: Octopus Foundation

Поряд із цими товарами археологи знайшли інструменти та предмети повсякденного вжитку, які, ймовірно, належали екіпажу, що дало уявлення про повсякденну роботу та організацію перевезень.

Серед найвизначніших знахідок були частини упряжі та колісниць, а також добре збережені колеса. Ці залишки свідчать про те, що транспорт поєднував як наземні, так і водні маршрути. Також археологи виявили мечі, що вказує на те, що судно, датоване 20–50 роками н. е., могло подорожувати під військовим захистом, попри те, що воно було торговим.

Перш ніж артефакти можна буде виставити на огляд, їх необхідно ретельно консервувати та реставрувати, щоб забезпечити їхню стабільність. Згодом колекцію планують представити публіці в музеї Laténium у Невшателі.

Важливо

Ця знахідка надає цінну інформацію про торгівельні системи, методи виробництва та переміщення товарів у римські часи. Вона також допомагає дослідникам краще зрозуміти, як внутрішні водні шляхи використовувалися поряд із дорогами.

Під час написання цього матеріалу використано джерела: Heritage Daily, Octopus Foundation.