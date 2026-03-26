В этом месте приносили кровавые жертвы: археологи нашли таинственный алтарь тольтеков (фото)

Во время раскопок в Туле, Мексика, археологи обнаружили древний алтарь, связанный с цивилизацией тольтеков, что предоставляет новые свидетельства о ритуальных обрядах и структуре этого исторического города. Памятник нашли в ходе строительных работ, связанных с проектом железной дороги Мехико-Керетаро.

Исследователи из Национального института антропологии и истории (INAH) обнаружили церемониальное сооружение, известное как "момостли", непосредственно за пределами охраняемой археологической зоны. Алтарь датируется периодом Толлан, между 900 и 1150 годами н. э., когда Тула была крупным городским центром, пишет Фокус.

Расположенное примерно в 300 метрах от центральной части города, вблизи Тула-Чико, сооружение имеет размеры около одного метра с каждой стороны и было построено из андезита, базальта и речных камней. Его конструкция включает несколько низких ярусов, но не имеет лестниц, что свидетельствует о том, что оно использовалось для конкретных ритуалов, а не для публичных собраний.

Координатор проекта Виктор Франсиско Эредиа Гильен объяснил общее значение этой находки, отметив: "Эта находка значительно расширяет наше понимание пространственной организации Тулы". Ученый добавил, что местоположение указывает на церемониальные или элитные зоны, простирающиеся за пределы ранее нанесенных на карту границ.

Наиболее примечательной особенностью места является наличие человеческих останков, размещенных вокруг алтаря. Археологи идентифицировали четыре черепа и несколько длинных костей, расположенных вдоль трех сторон. Один череп остался прикрепленным к части позвоночника, предоставляя ученым возможность изучить древние методы жертвоприношения.

Наряду с останками археологи обнаружили ряд предметов, связанных как с ритуалами, так и с повседневной жизнью. Среди них были керамические сосуды, обломки обсидиана, костяные орудия, артефакты из ракушек, веретена и шила. Сочетание этих предметов свидетельствует о том, что это место было не только церемониальным, но и тесно связанным с бытовой деятельностью или жизнью элиты.

Дальнейшие исследования обнаружили стены и утрамбованные полы вокруг алтаря, что указывает на то, что он, вероятно, стоял в центре двора. По словам Эмануэля Эрнандеса Сапаты, который руководил полевыми работами, такие места часто ассоциировались с высшими социальными группами. Он отметил, что окрестности Тулы исторически были связаны с элитой, тогда как простые жители жили дальше.

Все материалы, изъятые с места раскопок, проходят детальное исследование. Человеческие останки анализируют для определения возраста, состояния здоровья и возможных причин смерти, а керамические артефакты отправили в лаборатории для классификации и консервации. Исследователи также используют картографирование с помощью дронов, чтобы создать точные модели местности, прежде чем решить, как лучше всего защитить алтарь.

Клаудия Куриэль де Иказа подчеркнула важность находки, заявив: "Археологическое наследие — это память нашего народа. Каждое открытие усиливает нашу ответственность за изучение, защиту и передачу этого наследия будущим поколениям".

Таких находок еще не было: археологи обнаружили редкий артефакт в Испании (фото)

Эта находка дает важное представление о ритуалах, социальной организации и градостроительстве тольтеков. По мере продолжения исследований ожидается, что место вблизи Тулы предоставит дополнительные детали о том, как жила эта древняя цивилизация и как она исповедовала свои верования.

Ранее Фокус писал о найденных в швейцарском озере артефактах римской эпохи. Их нашли во время исследования места кораблекрушения.

Также мы рассказывали о римском некрополе, найденном в хорватском городе Задар. Археологи обнаружили более 3 000 могил, датированных периодом от конца I века до н. э. до V века н. э.

При написании этого материала использованы источники: Arkeonews, INAH.