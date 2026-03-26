У цьому місці приносили криваві жертви: археологи знайшли таємничий вівтар тольтеків (фото)

Під час розкопок в Тулі, Мексика, археологи виявили стародавній вівтар, пов’язаний із цивілізацією тольтеків, що надає нові свідчення про ритуальні обряди та структуру цього історичного міста. Пам’ятку знайшли у ході будівельних робіт, пов’язаних із проєктом залізниці Мехіко–Керетаро.

Дослідники з Національного інституту антропології та історії (INAH) виявили церемоніальну споруду, відому як "момостлі", безпосередньо за межами охоронюваної археологічної зони. Вівтар датується періодом Толлан, між 900 і 1150 роками н. е., коли Тула була великим міським центром, пише Фокус.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Розташована приблизно за 300 метрів від центральної частини міста, поблизу Тула-Чіко, споруда має розміри близько одного метра з кожного боку і була збудована з андезиту, базальту та річкових каменів. Її конструкція включає кілька низьких ярусів, але не має сходів, що свідчить про те, що вона використовувалася для конкретних ритуалів, а не для публічних зібрань.

Відео дня

Найбільш примітною особливістю місця є наявність людських останків, розміщених навколо вівтаря Фото: INAH

Координатор проєкту Віктор Франсіско Ередія Гільєн пояснив загальне значення цієї знахідки, зазначивши: "Ця знахідка значно розширює наше розуміння просторової організації Тули". Вчений додав, що місце розташування вказує на церемоніальні або елітні зони, що простягаються за межі раніше нанесених на карту кордонів.

Найбільш примітною особливістю місця є наявність людських останків, розміщених навколо вівтаря. Археологи ідентифікували чотири черепи та кілька довгих кісток, розташованих уздовж трьох сторін. Один череп залишився прикріпленим до частини хребта, надаючи вченим можливість вивчити стародавні методи жертвопринесення.

Один череп залишився прикріпленим до частини хребта Фото: INAH

Поряд із останками археологи виявили низку предметів, пов’язаних як із ритуалами, так і з повсякденним життям. Серед них були керамічні посудини, уламки обсидіану, кістяні знаряддя, артефакти з мушель, веретена та шила. Поєднання цих предметів свідчить про те, що це місце було не лише церемоніальним, а й тісно пов’язаним із побутовою діяльністю або життям еліти.

Подальші дослідження виявили стіни та утрамбовані підлоги навколо вівтаря, що вказує на те, що він, ймовірно, стояв у центрі двору. За словами Емануеля Ернандеса Сапати, який керував польовими роботами, такі місця часто асоціювалися з вищими соціальними групами. Він зазначив, що околиці Тули історично були пов’язані з елітою, тоді як прості мешканці жили далі.

Поряд із останками археологи виявили низку предметів, пов"язаних як із ритуалами, так і з повсякденним життям Фото: INAH

Усі матеріали, вилучені з місця розкопок, проходять детальне дослідження. Людські останки аналізують для визначення віку, стану здоров’я та можливих причин смерті, а керамічні артефакти відправили до лабораторій для класифікації та консервації. Дослідники також використовують картографування за допомогою дронів, щоб створити точні моделі місцевості, перш ніж вирішити, як найкраще захистити вівтар.

Опитування Які наукові теми вам цікаво читати? Опитування відкрите до Космос Штучний інтелект Робототехніка Археологія Природа Здоров’я Зелена енергетика Історія Точні науки Голосувати

Клаудія Куріель де Іказа наголосила на важливості знахідки, заявивши: "Археологічна спадщина — це пам'ять нашого народу. Кожне відкриття посилює нашу відповідальність за вивчення, захист та передачу цієї спадщини майбутнім поколінням".

Важливо

Ця знахідка дає важливе уявлення про ритуали, соціальну організацію та містобудування тольтеків. У міру продовження досліджень очікується, що місце поблизу Тули надасть додаткові деталі про те, як жила ця стародавня цивілізація та як вона сповідувала свої вірування.

Під час написання цього матеріалу використано джерела: Arkeonews, INAH.