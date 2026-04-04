Коли відбудеться політ на Марс: чому ця подія може відбутися не скоро (фото)

З огляду на те, що такі місії, як "Артеміда-2", просуваються вперед, а компанії на кшталт SpaceX надають пріоритет місячним завданням, дослідження Марса видається менш ймовірним. Політ на Марс залежить від політичних рішень, технологічного прогресу та глобальних пріоритетів, тож така місія може бути відкладена на десятиліття.

Символічною, але досяжною датою польоту на Марс є 10 листопада 2084 року. Ця дата пов’язана не з історією, а з рідкісним астрономічним явищем: наступним проходженням Землі повз Марс, пише Фокус.

Проходження відбувається, коли одне небесне тіло проходить перед зіркою з точки зору спостерігача. Сьогодні проходження часто використовують для виявлення віддалених планет в інших зоряних системах. Однак задовго до сучасної астрономії такі події відігравали ключову роль у розумінні нашої власної Сонячної системи. У 1631 році Йоганн Кеплер передбачив проходження Меркурія та Венери, підтвердивши свої закони руху планет.

Хоча орбіти планет лежать майже в одній площині, вони не ідеально вирівняні. Це означає, що проходження — рідкісні події. З Землі можна побачити лише Меркурій і Венеру, що перетинають Сонце. Однак на Марсі спостерігачі за відповідних умов зможуть побачити, як сама Земля проходить перед Сонцем.

Проходження також тісно пов'язані з дослідженнями. Спостереження за проходженням Венери 1769 року, яке проводив Джеймс Кук з Таїті, допомогло вченим обчислити відстань між Землею та Сонцем. Раніше Едмонд Галлей запропонував використовувати час проходження з віддалених місць для визначення масштабів Сонячної системи, перетворивши ці рідкісні події на важливі наукові можливості.

Попри ретельне планування, навіть найкращим вимірюванням часу бракувало бажаної точності. Проте ці експедиції розширили географічні знання та зміцнили наукову співпрацю між континентами. Проходження були не лише астрономічними подіями — вони впливали на навігацію, дослідження та глобальне розуміння.

Проходження Землі перед Сонцем з Марса відбуваються нечасто. Останнє сталося в 1984 році, а після 2084 року наступне відбудеться лише в 2163 році. На відміну від проходжень Венери, які відбуваються циклічно, ці марсіанські спостереження розділені десятиліттями або навіть століттями.

Ця концепція навіть з'явилася в науковій фантастиці. Артур Кларк колись уявив собі астронавта на Марсі, який спостерігає за таким транзитом. Пишучи в епоху програми "Аполлон", Кларк відобразив оптимізм часу, коли багато хто вірив, що висадка на Марсі відбудеться вже за кілька років.

Вона працює: новітня обсерваторія виявила тисячі невідомих об'єктів за кілька тижнів (відео)

Присутність людини на Марсі до 2084 року може здаватися віддаленою перспективою, але це все ще залишається в межах життя багатьох людей, які живуть сьогодні. Досягнення цієї мети не тільки стане важливим кроком у дослідженні космосу, але й дозволить людству на власні очі побачити одне з найрідкісніших і найзначущіших астрономічних явищ.

Раніше Фокус писав про Антикітерський механізм, таємничий артефакт античного світу. Хоча ми досі не знаємо його справнжього призначення, у вчених є певні здогадки.

Також ми розповідали про місію "Артеміда-2". Астронавти вирушили до супутника Землі після того, як було успішно запущено головний двигун космічного корабля "Оріон".

Під час написання цього матеріалу використано джерела: IFLScience.