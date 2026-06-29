"До сих пор бредит Донбассом": Путин установил ВС РФ новые сроки захвата территорий, — Зеленский

Российское руководство в очередной раз отложило реализацию своей цели по полной оккупации Донецкой области, и президент Украины Владимир Зеленский назвал очередные "конечные сроки" Кремля.

В своём вечернем обращении Владимир Зеленский сообщил, что Россия уже неоднократно меняла сроки, в которые планировала полностью захватить Донецкую область. По его словам, сейчас российское командование получило очередной дедлайн — до конца текущего года.

Как уточнил президент, он ежедневно заслушивает доклады военного командования о ситуации на передовой.

По словам Зеленского, с начала полномасштабного вторжения Кремль уже 15 раз назначал конкретные даты захвата Донецкой области, однако ни один из этих планов так и не был реализован. Только в 2022 году российские власти несколько раз переносили свои ожидания.

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"Уже 15 раз у них возникали эти бредни — будто они полностью захватят Донбасс. В 22-м году были сроки до 31 марта, потом до 9 мая, до 1 июня, до 15 сентября, до 31 декабря", — вспомнил Зеленский.

Кроме того, глава государства напомнил, что в 2023 году после очередных неудач российское руководство дважды корректировало свои планы. Подобная ситуация повторилась и в последующие годы. В частности, в 2025 году Москва трижды меняла установленные сроки, а уже в 2026 году новые дедлайны переносились сначала на март, затем на сентябрь, а теперь — на 31 декабря.

По мнению президента, если Россия не откажется от войны, то и нынешний срок, скорее всего, повторит судьбу всех предыдущих. По его словам, Украина неоднократно предлагала пути прекращения боевых действий, однако российская сторона каждый раз отвергала такие инициативы.

Кроме того, Зеленский отметил, что стремление Кремля продолжать войну повлечет за собой новые человеческие потери для самой России. А самим россиянам, которые еще не попали под мобилизацию, стоит задуматься над тем, какую цену придется заплатить за решение российского руководства.

"Если Путин хочет бросить ещё миллион своих солдат, чтобы продолжать биться об эту стену, то миллиону этих россиян, которые пока не мобилизованы в российскую армию и спорят в очередях за бензином, стоит подумать, что их ждёт дальше", — сказал он.

Подводя итоги, глава государства заявил, что последние заявления Москвы свидетельствуют о нежелании прекратить агрессию. Именно поэтому международные партнеры должны и впредь усиливать давление на Россию и создавать для неё всё больше препятствий для продолжения войны.

"Мы уже выдвинули все предложения, чтобы положить конец этой войне, но Россия каждый раз отказывается. Накануне вновь прозвучало четкое желание России продолжать войну. Следовательно, нужно создать как можно больше препятствий для желания продолжать войну", — отметил Зеленский.

Ранее в интервью британскому изданию Sky News Владимир Зеленский отметил, что согласился бы на замораживание линии фронта в её нынешнем виде, если это позволит быстрее прекратить боевые действия и перевести процесс завершения войны в дипломатическую плоскость.

Кроме того, недавно Владимир Путин в очередной раз повторил кремлевские нарративы о якобы "обстрелах Донбасса" со стороны Украины и заявил, что не намерен заканчивать войну, пока Россия не достигнет всех поставленных целей.