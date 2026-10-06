В 30 км от резиденции Путина: в Сочи пылает танкер AFRAMAX RIO в порту — что известно (видео)

Вечером 6 октября жители Сочи и местной федеральной территории Сириус заметили в море нефтяной танкер, на котором загорелась палуба и, вероятно, груз, сообщили в сети. На фото и видео с места событий — столб дыма шириной в сотню метров, который виден даже из Гагров и из резиденции Путина. Что произошло в Чёрном море с кораблём, входящим в состав теневого флота РФ?

Первые сообщения о возгорании танкера появились в сети около 18:00 6 октября, сообщили в местном паблике "Сочи онлайн". Сначала написали о сильном пожаре в акватории, а затем уточнили, что горит нефтяной танкер. Фокус собрал информацию о событиях в Сочи недалеко от дворца "Бочаров ручей": инцидент произошел накануне дня рождения Путина, который приходится на 7 октября.

Местные жители сообщили, что пока неясно, есть ли нефть на борту танкера. Также отмечается, что пожар начался после атаки морского дрона ВСУ. Россияне жаловались на то, что дым дошел до Сочи и что им трудно дышать. При этом в течение часа после того, как весь город увидел зарево и дым, застилающий половину неба, ни МЧС, ни губернатор, ни мэр не объяснили, что произошло.

Видео дня

Около 19:00 появилось заявление мэра Сириуса Дмитрия Плишкина. Чиновник сообщил, что все федеральные пляжи закрываются, а за состоянием воздуха начинает следить учреждение "Росгидромет". По словам Плишкина, людям не рекомендуется длительно находиться на улицах и советуют не открывать окна. Мэр подтвердил пожар на танкере, но так и не назвал его причину.

Фото: Скриншот

Между тем в сочинских пабликах отметили, что столб дыма виден даже из абхазского города Гагры, расположенного на расстоянии около 20 км. На Google Maps видно, что такое же расстояние до резиденции Путина "Бочаров ручей", откуда также должны были бы быть видны последствия результативной атаки дронов ВСУ в Чёрном море.

Фото: Google Maps

Генеральный штаб ВСУ пока не сообщал об атаке на танкер в Сочи. Минобороны РФ не сообщало об ударе морских дронов Украины в восточной части акватории Чёрного моря.

Удары по РФ — подробности атаки на танкер в Сочи

OSINT-аналитики российских СМИ "Астра" уточнили информацию об ударе по РФ, который, возможно, нанесли беспилотные катера Украины. Согласно данным аналитиков, горит нефтяной танкер AFRAMAX RIO, который ходит под флагом Либерии и с 12 февраля 2026 года находится в санкционном списке СНБО как часть теневого флота Кремля.

AFRAMAX RIO — танкер с идентификационным номером IMO 9273844, предназначенный для перевозки сырой нефти. Основные характеристики судна — длина 247 м, ширина 42 м, вместимость 95 000–100 000 тонн нефти (70–750 тыс. баррелей). OSINT-аналитики установили, что судно не входит в санкционный список ЕС или других партнеров Украины. СНБО выяснило, что владельцем является компания RIO ENTERPRISES SA с Маршалловых островов, а также задействованы посредники из Греции и Сингапура. Танкер AFRAMAX RIO побывал в портах Румынии, Турции, в российском порту Усть-Луга, курсировал в Индию, Сингапур, Саудовскую Аравию. Последний зафиксированный сигнал трекера — в Чёрном море в 8 км от федеральной территории Сириус, расположенной к юго-востоку от Сочи.

Отметим, что Фокус писал о других инцидентах, связанных с ударами по РФ и горящими танкерами теневого флота. Один из таких инцидентов произошел летом 2026 года в Азовском море: в сети появились кадры со сквозными отверстиями в борту корабля.

Напоминаем, что весной 2026 года агентство Bloomberg сообщило о четырёх новых кораблях, вошедших в состав теневого флота РФ.