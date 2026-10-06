За 30 км від резиденції Путіна: у Сочі палає танкер AFRAMAX RIO у порту — що відомо (відео)

Увечері 6 жовтня жителі Сочі та місцевої федеральної території Сіріус помітили у морі нафтовий танкер, на якому загорілась палуба та, ймовірно, вантаж, повідомили у мережі. На фото та відео з місця подій — стовп диму шириною в сотню метрів, який бачать навіть з Гагрів та з резиденції Путіна. Що сталось у Чорному морі з кораблем, який є частиною тіньового флоту РФ?

Перша інформація про займання танкера з'явилась у мережі близько 18 год 6 жовтня, повідомили у місцевому пабліку "Сочи онлайн". Спершу написали про потужну пожежу в акваторії, а згодом уточнили, що горить нафтовий танкер. Фокус зібрав інформацію про події у Сочі неподалік від палацу "Бочаров ручей": інцидент стався напередодні дня народження Путіна, який припадає на 7 жовтня.

Місцеві жителі повідомили, що поки не ясно, чи є нафта на борту танкера. Також зауважується, що пожежа почалась після атаки морського дрона ЗСУ. Росіяни скаржились на те, що дим дійшов до Сочі й що їм важко дихати. При цьому протягом години після того, як все місто побачила заграву та дим на пів неба, ні МНС, ні губернатор, ні мер не пояснили, що сталось.

Видео дня

Близько 19 год з'явилась заява мера Сіріуса Дмитра Плішкіна. Посадовець сказав, що усі федеральні пляжі закриваються, а за станом повітря починає стежити установа "Росгидромет". Зі слів Плішкіна, людям не рекомендують тривалий час перебувати на вулицях та радять не відкривати вікна. Мер підтвердив пожежу на танкері, але так і не сказав, яка причина.

Фото: Скриншот

Тим часом у сочинських пабліках зауважили, що стовб диму бачать навіть з абхазького міста Гагри, розташованого на відстані близько 20 км. На Google Maps бачимо, що така ж відстань до резиденції Путіна "Бочаров ручей", звідки також мали б бачити наслідки результативної атаки дронів ЗСУ у Чорному морі.

Фото: Google Maps

Генштаб ЗСУ поки не інформував про атаку на танкер у Сочі. Міноборони РФ не писало про удар морських дронів України у східній частині акваторії Чорного моря.

Удари по РФ — деталі атаки на танкер в Сочі

OSINTери росЗМІ Astra уточнили інформацію про удар по РФ, який могли виконати безекіпажні катери України. Згідно з даними аналітиків, палає нафтовий танкер AFRAMAX RIO, який ходить під прапором Ліберії та з 12 лютого 2026 року перебуває у санкційному списку РНБО як частина тіньового флоту Кремля.

AFRAMAX RIO — танкер з ідентифікаційним номером IMO 9273844, який використовується для перевезення сирої нафти. Основні характеристики корабля — довжина 247 м, ширина 42 м, місткість 95 000-100 000 тонн нафти (70-750 тис. барелей). OSINTери встановили, що судно не перебуває у санкційному списку ЄС чи інших партнерів України. РНБО дізналось, що власник — компанія RIO ENTERPRISES SA з Маршаллових островів, і також долучені посередники з Греції та Сингапуру. Танкера AFRAMAX RIO був у портах Румунії, Туреччини, у російському порту Усть-Луга, плавав в Індію, Сингапур, Саудівську Аравію. Останній зафіксований сигнал трекера — у Чорному морі за 8 км від федеральної території Сіріус, розташованої на південний схід від Сочі.

Зазначимо, Фокус писав про інші інциденти з ударами по РФ та з палаючими танкерами тіньового флоту. Один з таких інцидентів стався влітку 2026 року в Азовському морі: у мережі з'явились кадри з наскрізними отворами у борту корабля.

Нагадуємо, весною 2026 року агентство Bloomberg розповіло про нові чотири кораблі, які увійшли у тіньовий флот РФ.