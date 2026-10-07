Україна вдарила одразу по чотирьох об'єктах РФ: Зеленський розкрив деталі (відео)

Протягом останніх 24 годин українські війська завдали ударів по чотирьох ключових об’єктах, які забезпечують фінансування та ведення війни з боку Росії.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму дописі в Telegram. За словами глави держави, серед цілей були два нафтові об’єкти та військовий полігон, розташовані в Пермській, Самарській та Астраханській областях Росії.

Крім того, українські війська провели успішну операцію у відповідь у Чорному морі. Зеленський наголосив, що такі дії є справедливими та необхідними заходами у відповідь на систематичні удари Росії по українських містах та цивільному населенню.

Нагадаємо, увечері 6 жовтня жителі Сочі та місцевої федеральної території Сіріус помітили у морі нафтовий танкер, на якому загорілась палуба та, ймовірно, вантаж, повідомили у мережі. На фото та відео з місця подій — стовп диму шириною в сотню метрів, який бачили навіть з Гагрів та з резиденції Путіна.

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Крім того, упродовж ночі 6 жовтня Московську область у Росії масовано атакували безпілотники. Влада заявляє про атаку щонайменше 650 дронів, з яких понад 100 летіли на російську столицю.

Зокрема, у результаті далекобійних ударів Росія вже втратила понад половину власних нафтових потужностей. У оборонному відомстві наголосили, що наслідки українських операцій не завжди видно одразу, але ефект накопичується і дає відчутний результат.