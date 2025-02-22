РФ может предложить США полезные ископаемые с оккупированной части Украины, – WSJ

По данным журналистов, США и РФ обсуждали на переговорах в Эр-Рияде возможные экономические выгоды от улучшений отношений.

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Российская Федерация рассматривает возможность предоставления компаниям США прав на добычу полезных ископаемых на оккупированных территориях Украины. Об этом пишет The Wall Streat Journal со ссылкой на свои источники.

Сообщается, что на переговорах в Эр-Рияде США и РФ говорили об возможных экономических выгодах от улучшений отношений. В издании полагают, что целью президента Дональда Трампа может быть послабление связи между Москвой и Пекином.

По данным газеты, в меморандуме, подготовленном для Кремля аналитическим центром, связанным с правительством РФ, было предложение прекратить сотрудничество с Китаем в рамках мирного соглашения на выгодных для Москвы условиях. В частности, там был пункт о том, что РФ может предложить США ограничить участие Китая в инфраструктурных проектах, укрепляющих стратегические возможности Пекина.

Кроме того, в документе допускается, что РФ может предложить США компаниям доступ к ценным ресурсам в оккупированной части Украины для американских компаний. Меморандум также не исключает, что РФ может ограничить возобновление экспорта газа в ЕС.

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При этом в издании отметили, что аналитики сомневаются в способности РФ помочь США ослабить Китай. Они указывают на то, что отношения Пекина и Москвы являются стратегическими, а любое сближение РФ с США по своей сути временное.

Напомним, администрация президента США Дональда Трампа выдвинула Украине предложение предоставить доступ к полезным ископаемым в обмен на военную помощь.

По словам народного депутата Украины Алексея Гончаренко, США также требуют от Киева контроля над инфраструктурой, газотранспортной системой и атомными электростанциями.