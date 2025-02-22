РФ може запропонувати США корисні копалини з окупованої частини України, — WSJ
За даними журналістів, США і РФ обговорювали на переговорах в Ер-Ріяді можливі економічні вигоди від поліпшення відносин.
Російська Федерація розглядає можливість надання компаніям США прав на видобуток корисних копалин на окупованих територіях України. Про це пише The Wall Streat Journal з посиланням на свої джерела.
Повідомляється, що на переговорах в Ер-Ріяді США і РФ говорили про можливі економічні вигоди від поліпшення відносин. У виданні вважають, що метою президента Дональда Трампа може бути послаблення зв'язку між Москвою і Пекіном.
За даними газети, у меморандумі, підготовленому для Кремля аналітичним центром, пов'язаним з урядом РФ, була пропозиція припинити співробітництво з Китаєм у рамках мирної угоди на вигідних для Москви умовах. Зокрема, там був пункт про те, що РФ може запропонувати США обмежити участь Китаю в інфраструктурних проєктах, що зміцнюють стратегічні можливості Пекіна.
Крім того, у документі допускається, що РФ може запропонувати США компаніям доступ до цінних ресурсів в окупованій частині України для американських компаній. Меморандум також не виключає, що РФ може обмежити відновлення експорту газу в ЄС.Важливо
При цьому у виданні зазначили, що аналітики сумніваються у здатності РФ допомогти США послабити Китай. Вони вказують на те, що відносини Пекіна і Москви є стратегічними, а будь-яке зближення РФ зі США за своєю суттю тимчасове.
Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа висунула Україні пропозицію надати доступ до корисних копалин в обмін на військову допомогу.
За словами народного депутата України Олексія Гончаренка, США також вимагають від Києва контролю над інфраструктурою, газотранспортною системою та атомними електростанціями.