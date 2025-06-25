"Шахеды" под угрозой: ослабнут ли атаки по Украине после удара по заводу "Атлант-Аэро"

Завод "Атлант-Аэро" в Таганроге, который обеспечивает фронт FPV-дронами и системами РЭБ — оказался под угрозой. Опрошенные эксперты считают удар символическим и стратегическим: РФ теряет важные производственные звенья, которые заменить под санкциями все труднее. Означает ли это, что дронов в России станет меньше — разбирался Фокус.

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В ночь на 25 июня 2025 года над городом Таганрог (Ростовская область, РФ) были замечены беспилотные аппараты. Местные жители сообщали о серии взрывов, которые сопровождались активными выстрелами из систем ПВО.

Основным объектом атаки стал завод "Атлант-Аэро" — предприятие, известное производством компонентов для боевых дронов, систем управления, а также комплексов РЭБ. Предприятие ведет работы над дронами "Орион" и FPV-беспилотниками, активно применяемыми Россией во время войны.

Удар по "Атлант-Аэро": вероятные последствия

"Атлант-Аэро" — является одним из ключевых объектов российского военно-промышленного комплекса (ВПК). Предприятие специализируется на производстве компонентов для боевых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), систем управления, а также оборудования для радиоэлектронной борьбы (РЭБ). В частности, завод вовлечен в проекты по созданию дронов типа "Орион", комплексов РЭБ и цифровых систем интеграции для ударных FPV-дронов и барражирующих боеприпасов. Это делает "Атлант-Аэро" важным элементом в цепи обеспечения российской армии современными технологиями для ведения войны.

По словам исполнительного директора Украинского центра безопасности и сотрудничества, военного эксперта Дмитрия Жмайло, пока известно о возгорании на территории предприятия в результате удара. Однако детальные последствия удара пока неизвестны.

Военно-политический обозреватель и эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко обратил внимание на то, что любое военное промышленное предприятие РФ, независимо от его специализации, имеет свои уязвимые места. Эти слабые звенья могут быть разными: от отдельной производственной линии или цеха до специфического оборудования, которое играет критическую роль в технологическом процессе. Особенно это касается России, которая из-за санкций сталкивается с трудностями в обеспечении своей промышленности необходимыми компонентами. Многие виды оборудования, которое используется на российских заводах, или было закуплено еще до введения санкций, или поступает через сложные схемы контрабанды. Заменить такие машины или механизмы быстро невозможно, поскольку Россия не имеет собственных мощностей для их производства.

"Россия это оборудование не производит, она его получила или до санкционного периода, или уже после контрабандным путем, но сейчас этот путь довольно затруднен западными санкциями. Замена таких компонентов требует значительных усилий и времени, что делает подобные объекты уязвимыми к атакам", — говорит Фокусу эксперт.

Коваленко объяснил, что попадание именно в такое слабое звено — например, в ключевой цех или уникальную производственную линию — может полностью парализовать работу предприятия. В качестве примера он привел "Уралвагонзавод", один из крупнейших российских заводов, специализирующийся на производстве танков. Если попасть в цех, где изготавливаются новые танки, и разрушить его, завод потеряет способность выпускать новую технику. В таком случае предприятие сможет только ремонтировать или модернизировать уже имеющуюся технику, что значительно ограничит его вклад в военные нужды России.

Эксперт подчеркнул, что для достижения максимального эффекта от ударов по промышленным объектам нужна высокая точность.

"Главное попасть в цель. Можно туда отправить 10-20-30 дронов, или 10-20-30 баллистических ракет, но если они не попадут по цели, то производство будет восстановлено через некоторое время. Например, недавно американская армия наносила удар по подземным ядерным объектам Ирана. США использовали классные бомбы, но надо было бить еще, чтобы добить эту ядерную программу. Этого не сделали, так что где-то примерно через 3-4 месяца, а возможно даже через полгода, Иран опять же вернется к тому уровню производства, на котором он был до начала операции ЦАХАЛа 13 июня", — отметил Коваленко.

"Атлант-Аэро" под ударом: станет ли дронов РФ меньше

Подобные предприятия по производству дронов существуют и в других уголках России. В частности эксперты называют завод "Шахедов" в Елабуге в Татарстане, и также ижевские заводы "Купол" и "Аксион" в одноименном городе.

Производство "Шахедов" в Елабуге базируется на иранских технологиях, а комплектующие, в частности двигатели и электроника, в значительной степени поставляются из Китая. В 2023 году завод изготовил 2738 "Шахедов", а за первые девять месяцев 2024 года — 5760 единиц, что свидетельствует о значительном наращивании мощностей.

Кроме того, завод производит разведывательные дроны, такие как "Альбатрос", и так называемые "фальшивые" беспилотники "Гербера", предназначенные для отвлечения систем противовоздушной обороны.

Завод по меньшей мере четыре раза становился целью атак украинских беспилотников.

"Сейчас нарушить способности РФ в производстве ударных дронов в значительной степени и на длительный срок не удается. Обусловлено это большим расстоянием до российских объектов ОПК, производящих ударные дроны и другие критические компоненты к ним. В частности дальность до цели влияет на ограниченное количество боевой части, которую могут нести украинские дроны", — отметил Жмайло.

Кроме заводов по производству дронов, эксперт рассказывает о важности нанесения ударов по местам массового запуска этих дронов.

"Кроме поражения мест производств Силы обороны Украины наносят поражения по местам хранения или применения ударных дронов, чтобы уменьшить ударные возможности РФ. В частности, в июне 2024 года СОУ поразили место хранения "Шахедов" в Ейске, в результате чего, как сообщали ВМС Украины было уничтожено около 120 дронов различного типа", — добавил эксперт.

По мнению Жмайло, сейчас Силы обороны Украины наносят удары по объектам ВПК РФ преимущественно дронами и ракетами-дронами, а в будущем большую роль будут играть баллистические ракеты Украины.

Напомним, в июне 2025 года украинские военные получили первый легкий самолет SHARK со встроенной системой радиоэлектронной борьбы. Фокус узнал, сможет ли такая техника изменить ход воздушной войны — и сколько именно самолетов нужно, чтобы "Шахеды" не долетали до целей.

Также Фокус писал о том, выдержит ли Украина темп атак более 500 дронов и ракет ежедневно и что нужно сделать, чтобы система ПВО не дала сбой в критический момент.