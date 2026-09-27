"Небольшое" повышение НДС: премьер объяснил непопулярное решение по налогам

Повышение НДС на 1% предусмотрено в проекте бюджета на 2027 год. Корецкий объяснил, зачем правительству нужны дополнительные средства.

В Украине повысят НДС (налог на добавленную стоимость). Это произойдет в 2027 году. Как заявил премьер-министр Сергей Корецкий в эфире ТСН.Тиждень, других источников для финансирования программы в стране пока нет.

"Происходящие разрушения и атаки — это удар по бизнесу, удар по людям, удар по налогам, по государственному бюджету, по устойчивости нашего государства. Соответственно, что мы делаем? Мы активно помогаем бизнесу с помощью программ кредитования, предоставляя льготные ставки, а государство покрывает разницу между льготной ставкой по кредиту и базовой рыночной ставкой. Это первое. Делаем это как за счет собственных средств, так и за счет грантовых средств наших международных партнеров", — сказал он.

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Следующим шагом Корецкий назвал страхование военных рисков.

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"Очень важная инициатива. Это была наша инициатива, направленная на то, чтобы бизнес мог быстро компенсировать убытки, наносимые ракетами и дронами", — пояснил премьер-министр и рассказал о принципе работы.

"Как это может работать? Государство, правительство должно внести свой вклад в эту программу. Определяем, что это будет 1 млрд долларов. Это достаточно четкий план, даже чуть больше, чем миллиард долларов. Мы заносим в отдельную статью государственного бюджета этот спецфонд, скажем так, спецсчет — этот миллиард", — сказал он.

"Небольшое" повышение налога

Из слов премьера также стало известно, что в госбюджет заложили несколько непопулярных решений, в частности, повышение НДС.

"Небольшое повышение налога. НДС. Других источников, к сожалению, нет. Мы будем ещё обсуждать этот вопрос с парламентариями, постоянно общаемся с представителями бизнеса, но выбираем из двух вариантов. Речь идёт об 1%. Именно это и заложено в проекте закона о бюджете на 2027 год", — констатировал премьер.

Напомним, что о намерении повысить НДС в Украине говорилось и ранее. Это уже заложено в госбюджет на 2027 год, однако для этого потребуется законодательное регулирование, то есть принятие Верховной Радой Украины отдельного закона с внесением соответствующих изменений.